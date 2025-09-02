Više o DUEL

GameGPT Logotip

GameGPT Cijena(DUEL)

1 DUEL u USD cijena uživo:

$0.000533
$0.000533$0.000533
-3.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GameGPT (DUEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:29:56 (UTC+8)

GameGPT (DUEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000514
$ 0.000514$ 0.000514
24-satna najniža cijena
$ 0.00056
$ 0.00056$ 0.00056
24-satna najviša cijena

$ 0.000514
$ 0.000514$ 0.000514

$ 0.00056
$ 0.00056$ 0.00056

$ 0.0328896867504633
$ 0.0328896867504633$ 0.0328896867504633

$ 0.000517750203235066
$ 0.000517750203235066$ 0.000517750203235066

-3.27%

-3.09%

-18.13%

-18.13%

GameGPT (DUEL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000533. Tijekom protekla 24 sata, DUELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000514 i najviše cijene $ 0.00056, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUEL je $ 0.0328896867504633, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000517750203235066.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUEL se promijenio za -3.27% u posljednjih sat vremena, -3.09% u posljednjih 24 sata i -18.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GameGPT (DUEL)

No.1463

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

$ 45.89K
$ 45.89K$ 45.89K

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

8.39B
8.39B 8.39B

9,948,538,413.95
9,948,538,413.95 9,948,538,413.95

9,979,000,000
9,979,000,000 9,979,000,000

84.34%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija GameGPT je $ 4.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 45.89K. Količina u optjecaju DUEL je 8.39B, s ukupnom količinom od 9979000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.30M.

GameGPT (DUEL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GameGPT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001699-3.09%
30 dana$ -0.000132-19.85%
60 dana$ -0.0001-15.80%
90 dana$ -0.000355-39.98%
GameGPT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DUEL od $ -0.00001699 (-3.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GameGPT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000132 (-19.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GameGPT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DUEL od $ -0.0001 (-15.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GameGPT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000355 (-39.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GameGPT (DUEL)?

Pogledajte GameGPT stranicu Povijest cijena sada.

Što je GameGPT (DUEL)

GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators.

GameGPT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GameGPT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DUEL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GameGPT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GameGPT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GameGPT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GameGPT (DUEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GameGPT (DUEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GameGPT.

Provjerite GameGPT predviđanje cijene sada!

GameGPT (DUEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GameGPT (DUEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GameGPT (DUEL)

Tražiš kako kupiti GameGPT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GameGPT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DUEL u lokalnim valutama

1 GameGPT(DUEL) u VND
14.025895
1 GameGPT(DUEL) u AUD
A$0.00081016
1 GameGPT(DUEL) u GBP
0.00038909
1 GameGPT(DUEL) u EUR
0.00045305
1 GameGPT(DUEL) u USD
$0.000533
1 GameGPT(DUEL) u MYR
RM0.00224926
1 GameGPT(DUEL) u TRY
0.02191696
1 GameGPT(DUEL) u JPY
¥0.078351
1 GameGPT(DUEL) u ARS
ARS$0.73415953
1 GameGPT(DUEL) u RUB
0.04293848
1 GameGPT(DUEL) u INR
0.046904
1 GameGPT(DUEL) u IDR
Rp8.73770352
1 GameGPT(DUEL) u KRW
0.74233575
1 GameGPT(DUEL) u PHP
0.03044496
1 GameGPT(DUEL) u EGP
￡E.0.02586649
1 GameGPT(DUEL) u BRL
R$0.00289419
1 GameGPT(DUEL) u CAD
C$0.00073021
1 GameGPT(DUEL) u BDT
0.06477549
1 GameGPT(DUEL) u NGN
0.81498365
1 GameGPT(DUEL) u COP
$2.14055998
1 GameGPT(DUEL) u ZAR
R.0.0093808
1 GameGPT(DUEL) u UAH
0.02205021
1 GameGPT(DUEL) u VES
Bs0.077818
1 GameGPT(DUEL) u CLP
$0.51701
1 GameGPT(DUEL) u PKR
Rs0.15103088
1 GameGPT(DUEL) u KZT
0.28686593
1 GameGPT(DUEL) u THB
฿0.01722123
1 GameGPT(DUEL) u TWD
NT$0.01632046
1 GameGPT(DUEL) u AED
د.إ0.00195611
1 GameGPT(DUEL) u CHF
Fr0.0004264
1 GameGPT(DUEL) u HKD
HK$0.00415207
1 GameGPT(DUEL) u AMD
֏0.20374458
1 GameGPT(DUEL) u MAD
.د.م0.00478634
1 GameGPT(DUEL) u MXN
$0.00993512
1 GameGPT(DUEL) u SAR
ريال0.00199875
1 GameGPT(DUEL) u PLN
0.00193479
1 GameGPT(DUEL) u RON
лв0.00230789
1 GameGPT(DUEL) u SEK
kr0.00500487
1 GameGPT(DUEL) u BGN
лв0.00089011
1 GameGPT(DUEL) u HUF
Ft0.17988217
1 GameGPT(DUEL) u CZK
0.01111305
1 GameGPT(DUEL) u KWD
د.ك0.000162565
1 GameGPT(DUEL) u ILS
0.00178555
1 GameGPT(DUEL) u AOA
Kz0.48586681
1 GameGPT(DUEL) u BHD
.د.ب0.000200408
1 GameGPT(DUEL) u BMD
$0.000533
1 GameGPT(DUEL) u DKK
kr0.00339521
1 GameGPT(DUEL) u HNL
L0.01394328
1 GameGPT(DUEL) u MUR
0.0244114
1 GameGPT(DUEL) u NAD
$0.00935948
1 GameGPT(DUEL) u NOK
kr0.00533
1 GameGPT(DUEL) u NZD
$0.00090077
1 GameGPT(DUEL) u PAB
B/.0.000533
1 GameGPT(DUEL) u PGK
K0.00225459
1 GameGPT(DUEL) u QAR
ر.ق0.00194012
1 GameGPT(DUEL) u RSD
дин.0.05334264

GameGPT Resurs

Za dublje razumijevanje GameGPT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GameGPT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GameGPT

Koliko GameGPT (DUEL) vrijedi danas?
Cijena DUEL uživo u USD je 0.000533 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUEL u USD?
Trenutačna cijena DUEL u USD je $ 0.000533. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GameGPT?
Tržišna kapitalizacija za DUEL je $ 4.47M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUEL?
Količina u optjecaju za DUEL je 8.39B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUEL?
DUEL je postigao ATH cijenu od 0.0328896867504633 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUEL?
DUEL je vidio ATL cijenu od 0.000517750203235066 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUEL?
24-satni obujam trgovanja za DUEL je $ 45.89K USD.
Hoće li DUEL još narasti ove godine?
DUEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:29:56 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

