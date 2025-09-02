Više o DSYNC

Destra Network Logotip

Destra Network Cijena(DSYNC)

1 DSYNC u USD cijena uživo:

$0.1072
$0.1072$0.1072
-3.89%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Destra Network (DSYNC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:29:48 (UTC+8)

Destra Network (DSYNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1052
$ 0.1052$ 0.1052
24-satna najniža cijena
$ 0.11887
$ 0.11887$ 0.11887
24-satna najviša cijena

$ 0.1052
$ 0.1052$ 0.1052

$ 0.11887
$ 0.11887$ 0.11887

$ 0.5513112629242496
$ 0.5513112629242496$ 0.5513112629242496

$ 0.005953619308782976
$ 0.005953619308782976$ 0.005953619308782976

-1.44%

-3.88%

-13.46%

-13.46%

Destra Network (DSYNC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10719. Tijekom protekla 24 sata, DSYNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1052 i najviše cijene $ 0.11887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DSYNC je $ 0.5513112629242496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005953619308782976.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DSYNC se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i -13.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Destra Network (DSYNC)

No.333

$ 104.50M
$ 104.50M$ 104.50M

$ 489.72K
$ 489.72K$ 489.72K

$ 107.19M
$ 107.19M$ 107.19M

974.95M
974.95M 974.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,874,315.1676701
999,874,315.1676701 999,874,315.1676701

97.49%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Destra Network je $ 104.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 489.72K. Količina u optjecaju DSYNC je 974.95M, s ukupnom količinom od 999874315.1676701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.19M.

Destra Network (DSYNC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Destra Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0043389-3.88%
30 dana$ -0.00246-2.25%
60 dana$ -0.02288-17.60%
90 dana$ -0.02951-21.59%
Destra Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DSYNC od $ -0.0043389 (-3.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Destra Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00246 (-2.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Destra Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DSYNC od $ -0.02288 (-17.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Destra Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02951 (-21.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Destra Network (DSYNC)?

Pogledajte Destra Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Destra Network (DSYNC)

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Destra Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Destra Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DSYNC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Destra Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Destra Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Destra Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Destra Network (DSYNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Destra Network (DSYNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Destra Network.

Provjerite Destra Network predviđanje cijene sada!

Destra Network (DSYNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Destra Network (DSYNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DSYNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Destra Network (DSYNC)

Tražiš kako kupiti Destra Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Destra Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DSYNC u lokalnim valutama

1 Destra Network(DSYNC) u VND
2,820.70485
1 Destra Network(DSYNC) u AUD
A$0.1629288
1 Destra Network(DSYNC) u GBP
0.0782487
1 Destra Network(DSYNC) u EUR
0.0911115
1 Destra Network(DSYNC) u USD
$0.10719
1 Destra Network(DSYNC) u MYR
RM0.4523418
1 Destra Network(DSYNC) u TRY
4.4076528
1 Destra Network(DSYNC) u JPY
¥15.75693
1 Destra Network(DSYNC) u ARS
ARS$147.6445779
1 Destra Network(DSYNC) u RUB
8.6352264
1 Destra Network(DSYNC) u INR
9.43272
1 Destra Network(DSYNC) u IDR
Rp1,757.2128336
1 Destra Network(DSYNC) u KRW
149.2888725
1 Destra Network(DSYNC) u PHP
6.1226928
1 Destra Network(DSYNC) u EGP
￡E.5.2019307
1 Destra Network(DSYNC) u BRL
R$0.5820417
1 Destra Network(DSYNC) u CAD
C$0.1468503
1 Destra Network(DSYNC) u BDT
13.0268007
1 Destra Network(DSYNC) u NGN
163.8988695
1 Destra Network(DSYNC) u COP
$430.4814714
1 Destra Network(DSYNC) u ZAR
R.1.886544
1 Destra Network(DSYNC) u UAH
4.4344503
1 Destra Network(DSYNC) u VES
Bs15.64974
1 Destra Network(DSYNC) u CLP
$103.9743
1 Destra Network(DSYNC) u PKR
Rs30.3733584
1 Destra Network(DSYNC) u KZT
57.6907299
1 Destra Network(DSYNC) u THB
฿3.4633089
1 Destra Network(DSYNC) u TWD
NT$3.2821578
1 Destra Network(DSYNC) u AED
د.إ0.3933873
1 Destra Network(DSYNC) u CHF
Fr0.085752
1 Destra Network(DSYNC) u HKD
HK$0.8350101
1 Destra Network(DSYNC) u AMD
֏40.9744494
1 Destra Network(DSYNC) u MAD
.د.م0.9625662
1 Destra Network(DSYNC) u MXN
$1.9980216
1 Destra Network(DSYNC) u SAR
ريال0.4019625
1 Destra Network(DSYNC) u PLN
0.3890997
1 Destra Network(DSYNC) u RON
лв0.4641327
1 Destra Network(DSYNC) u SEK
kr1.0065141
1 Destra Network(DSYNC) u BGN
лв0.1790073
1 Destra Network(DSYNC) u HUF
Ft36.1755531
1 Destra Network(DSYNC) u CZK
2.2349115
1 Destra Network(DSYNC) u KWD
د.ك0.03269295
1 Destra Network(DSYNC) u ILS
0.3590865
1 Destra Network(DSYNC) u AOA
Kz97.7111883
1 Destra Network(DSYNC) u BHD
.د.ب0.04030344
1 Destra Network(DSYNC) u BMD
$0.10719
1 Destra Network(DSYNC) u DKK
kr0.6828003
1 Destra Network(DSYNC) u HNL
L2.8040904
1 Destra Network(DSYNC) u MUR
4.909302
1 Destra Network(DSYNC) u NAD
$1.8822564
1 Destra Network(DSYNC) u NOK
kr1.0719
1 Destra Network(DSYNC) u NZD
$0.1811511
1 Destra Network(DSYNC) u PAB
B/.0.10719
1 Destra Network(DSYNC) u PGK
K0.4534137
1 Destra Network(DSYNC) u QAR
ر.ق0.3901716
1 Destra Network(DSYNC) u RSD
дин.10.7275752

Destra Network Resurs

Za dublje razumijevanje Destra Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Destra Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Destra Network

Koliko Destra Network (DSYNC) vrijedi danas?
Cijena DSYNC uživo u USD je 0.10719 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DSYNC u USD?
Trenutačna cijena DSYNC u USD je $ 0.10719. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Destra Network?
Tržišna kapitalizacija za DSYNC je $ 104.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DSYNC?
Količina u optjecaju za DSYNC je 974.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DSYNC?
DSYNC je postigao ATH cijenu od 0.5513112629242496 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DSYNC?
DSYNC je vidio ATL cijenu od 0.005953619308782976 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DSYNC?
24-satni obujam trgovanja za DSYNC je $ 489.72K USD.
Hoće li DSYNC još narasti ove godine?
DSYNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DSYNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:29:48 (UTC+8)

Destra Network (DSYNC) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DSYNC u USD kalkulator

Iznos

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0.10719 USD

