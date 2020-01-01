DSLA (DSLA) Tokenomika

DSLA (DSLA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DSLA (DSLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

DSLA (DSLA) Informacije

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

Službena web stranica:
https://dsla.network
Bijela knjiga:
https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe

DSLA (DSLA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DSLA (DSLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 992.64K
$ 992.64K$ 992.64K
Ukupna količina:
$ 5.71B
$ 5.71B$ 5.71B
Količina u optjecaju:
$ 5.49B
$ 5.49B$ 5.49B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
Povijesni maksimum:
$ 0.02499
$ 0.02499$ 0.02499
Povijesni minimum:
$ 0.00000863520097865
$ 0.00000863520097865$ 0.00000863520097865
Trenutna cijena:
$ 0.00018075
$ 0.00018075$ 0.00018075

DSLA (DSLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DSLA (DSLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DSLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DSLA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DSLA tokena, istražite DSLA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DSLA

Jeste li zainteresirani za dodavanje DSLA (DSLA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DSLA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

DSLA (DSLA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DSLA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DSLA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DSLA? Naša DSLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.