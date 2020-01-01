DSLA (DSLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DSLA (DSLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools. Službena web stranica: https://dsla.network Bijela knjiga: https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe

DSLA (DSLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DSLA (DSLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 992.64K $ 992.64K $ 992.64K Ukupna količina: $ 5.71B $ 5.71B $ 5.71B Količina u optjecaju: $ 5.49B $ 5.49B $ 5.49B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Povijesni maksimum: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Povijesni minimum: $ 0.00000863520097865 $ 0.00000863520097865 $ 0.00000863520097865 Trenutna cijena: $ 0.00018075 $ 0.00018075 $ 0.00018075 Saznajte više o cijeni DSLA (DSLA)

DSLA (DSLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DSLA (DSLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DSLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DSLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DSLA tokena, istražite DSLA cijenu tokena uživo!

DSLA (DSLA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DSLA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DSLA povijest cijena odmah!

DSLA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DSLA? Naša DSLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DSLA predviđanje cijene tokena odmah!

