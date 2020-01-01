Dreams Quest (DREAMS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dreams Quest (DREAMS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dreams Quest (DREAMS) Informacije Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest. Službena web stranica: https://dreams.quest Bijela knjiga: https://dreamsquest.fandom.com Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 Kupi DREAMS odmah!

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dreams Quest (DREAMS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 432.63K $ 432.63K $ 432.63K Ukupna količina: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Količina u optjecaju: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Povijesni maksimum: $ 0.00398 $ 0.00398 $ 0.00398 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002766 $ 0.0002766 $ 0.0002766 Saznajte više o cijeni Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dreams Quest (DREAMS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DREAMS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DREAMS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DREAMS tokena, istražite DREAMS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DREAMS Jeste li zainteresirani za dodavanje Dreams Quest (DREAMS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DREAMS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DREAMS na MEXC-u odmah!

Dreams Quest (DREAMS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DREAMS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DREAMS povijest cijena odmah!

DREAMS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DREAMS? Naša DREAMS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DREAMS predviđanje cijene tokena odmah!

