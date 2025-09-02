Više o DREAMS

DREAMS Informacije o cijeni

DREAMS Bijela knjiga

DREAMS Službena web stranica

DREAMS Tokenomija

DREAMS Prognoza cijena

DREAMS Povijest

Vodič za kupnju DREAMS

Konverter DREAMS u fiducijarnu valutu

DREAMS Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dreams Quest Logotip

Dreams Quest Cijena(DREAMS)

1 DREAMS u USD cijena uživo:

$0.0002677
$0.0002677$0.0002677
-0.33%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dreams Quest (DREAMS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:36:47 (UTC+8)

Dreams Quest (DREAMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0002631
$ 0.0002631$ 0.0002631
24-satna najniža cijena
$ 0.0002748
$ 0.0002748$ 0.0002748
24-satna najviša cijena

$ 0.0002631
$ 0.0002631$ 0.0002631

$ 0.0002748
$ 0.0002748$ 0.0002748

$ 1.8855601077962427
$ 1.8855601077962427$ 1.8855601077962427

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-0.33%

-6.04%

-6.04%

Dreams Quest (DREAMS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002679. Tijekom protekla 24 sata, DREAMStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002631 i najviše cijene $ 0.0002748, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DREAMS je $ 1.8855601077962427, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DREAMS se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -6.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dreams Quest (DREAMS)

No.2463

$ 419.02K
$ 419.02K$ 419.02K

$ 40.84K
$ 40.84K$ 40.84K

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

1.56B
1.56B 1.56B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

1,669,037,783
1,669,037,783 1,669,037,783

39.10%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dreams Quest je $ 419.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 40.84K. Količina u optjecaju DREAMS je 1.56B, s ukupnom količinom od 1669037783. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.

Dreams Quest (DREAMS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dreams Quest za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000886-0.33%
30 dana$ +0.0000495+22.66%
60 dana$ +0.0000709+35.98%
90 dana$ +0.0000348+14.92%
Dreams Quest promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DREAMS od $ -0.000000886 (-0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dreams Quest 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000495 (+22.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dreams Quest 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DREAMS od $ +0.0000709 (+35.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dreams Quest 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000348 (+14.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dreams Quest (DREAMS)?

Pogledajte Dreams Quest stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Dreams Quest dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dreams Quest ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DREAMS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dreams Quest na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dreams Quest učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dreams Quest Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dreams Quest (DREAMS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dreams Quest (DREAMS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dreams Quest.

Provjerite Dreams Quest predviđanje cijene sada!

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dreams Quest (DREAMS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DREAMS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dreams Quest (DREAMS)

Tražiš kako kupiti Dreams Quest? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dreams Quest na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DREAMS u lokalnim valutama

1 Dreams Quest(DREAMS) u VND
7.0497885
1 Dreams Quest(DREAMS) u AUD
A$0.000407208
1 Dreams Quest(DREAMS) u GBP
0.000195567
1 Dreams Quest(DREAMS) u EUR
0.000227715
1 Dreams Quest(DREAMS) u USD
$0.0002679
1 Dreams Quest(DREAMS) u MYR
RM0.001130538
1 Dreams Quest(DREAMS) u TRY
0.011024085
1 Dreams Quest(DREAMS) u JPY
¥0.0393813
1 Dreams Quest(DREAMS) u ARS
ARS$0.369008139
1 Dreams Quest(DREAMS) u RUB
0.021582024
1 Dreams Quest(DREAMS) u INR
0.023580558
1 Dreams Quest(DREAMS) u IDR
Rp4.391802576
1 Dreams Quest(DREAMS) u KRW
0.37364013
1 Dreams Quest(DREAMS) u PHP
0.015305127
1 Dreams Quest(DREAMS) u EGP
￡E.0.013001187
1 Dreams Quest(DREAMS) u BRL
R$0.001454697
1 Dreams Quest(DREAMS) u CAD
C$0.000367023
1 Dreams Quest(DREAMS) u BDT
0.032557887
1 Dreams Quest(DREAMS) u NGN
0.410259381
1 Dreams Quest(DREAMS) u COP
$1.075902474
1 Dreams Quest(DREAMS) u ZAR
R.0.00471504
1 Dreams Quest(DREAMS) u UAH
0.011099097
1 Dreams Quest(DREAMS) u VES
Bs0.0391134
1 Dreams Quest(DREAMS) u CLP
$0.259863
1 Dreams Quest(DREAMS) u PKR
Rs0.076019304
1 Dreams Quest(DREAMS) u KZT
0.144419532
1 Dreams Quest(DREAMS) u THB
฿0.008650491
1 Dreams Quest(DREAMS) u TWD
NT$0.008208456
1 Dreams Quest(DREAMS) u AED
د.إ0.000983193
1 Dreams Quest(DREAMS) u CHF
Fr0.00021432
1 Dreams Quest(DREAMS) u HKD
HK$0.002086941
1 Dreams Quest(DREAMS) u AMD
֏0.102407454
1 Dreams Quest(DREAMS) u MAD
.د.م0.002405742
1 Dreams Quest(DREAMS) u MXN
$0.004996335
1 Dreams Quest(DREAMS) u SAR
ريال0.001004625
1 Dreams Quest(DREAMS) u PLN
0.000975156
1 Dreams Quest(DREAMS) u RON
лв0.001160007
1 Dreams Quest(DREAMS) u SEK
kr0.002515581
1 Dreams Quest(DREAMS) u BGN
лв0.000447393
1 Dreams Quest(DREAMS) u HUF
Ft0.09044304
1 Dreams Quest(DREAMS) u CZK
0.005588394
1 Dreams Quest(DREAMS) u KWD
د.ك0.0000817095
1 Dreams Quest(DREAMS) u ILS
0.000897465
1 Dreams Quest(DREAMS) u AOA
Kz0.244209603
1 Dreams Quest(DREAMS) u BHD
.د.ب0.0001007304
1 Dreams Quest(DREAMS) u BMD
$0.0002679
1 Dreams Quest(DREAMS) u DKK
kr0.001706523
1 Dreams Quest(DREAMS) u HNL
L0.007008264
1 Dreams Quest(DREAMS) u MUR
0.01226982
1 Dreams Quest(DREAMS) u NAD
$0.004704324
1 Dreams Quest(DREAMS) u NOK
kr0.002676321
1 Dreams Quest(DREAMS) u NZD
$0.000452751
1 Dreams Quest(DREAMS) u PAB
B/.0.0002679
1 Dreams Quest(DREAMS) u PGK
K0.001133217
1 Dreams Quest(DREAMS) u QAR
ر.ق0.000975156
1 Dreams Quest(DREAMS) u RSD
дин.0.026808753

Dreams Quest Resurs

Za dublje razumijevanje Dreams Quest, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Dreams Quest web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dreams Quest

Koliko Dreams Quest (DREAMS) vrijedi danas?
Cijena DREAMS uživo u USD je 0.0002679 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DREAMS u USD?
Trenutačna cijena DREAMS u USD je $ 0.0002679. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dreams Quest?
Tržišna kapitalizacija za DREAMS je $ 419.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DREAMS?
Količina u optjecaju za DREAMS je 1.56B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DREAMS?
DREAMS je postigao ATH cijenu od 1.8855601077962427 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DREAMS?
DREAMS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DREAMS?
24-satni obujam trgovanja za DREAMS je $ 40.84K USD.
Hoće li DREAMS još narasti ove godine?
DREAMS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DREAMS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:36:47 (UTC+8)

Dreams Quest (DREAMS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DREAMS u USD kalkulator

Iznos

DREAMS
DREAMS
USD
USD

1 DREAMS = 0.0002679 USD

Trgujte DREAMS

DREAMSUSDT
$0.0002677
$0.0002677$0.0002677
-0.33%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine