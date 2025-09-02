Dreams Quest (DREAMS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002679. Tijekom protekla 24 sata, DREAMStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002631 i najviše cijene $ 0.0002748, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DREAMS je $ 1.8855601077962427, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DREAMS se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -6.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Dreams Quest (DREAMS)
No.2463
$ 419.02K
$ 40.84K
$ 1.07M
1.56B
4,000,000,000
1,669,037,783
39.10%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dreams Quest je $ 419.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 40.84K. Količina u optjecaju DREAMS je 1.56B, s ukupnom količinom od 1669037783. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.
Dreams Quest (DREAMS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Dreams Quest za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000886
-0.33%
30 dana
$ +0.0000495
+22.66%
60 dana
$ +0.0000709
+35.98%
90 dana
$ +0.0000348
+14.92%
Dreams Quest promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DREAMS od $ -0.000000886 (-0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Dreams Quest 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000495 (+22.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Dreams Quest 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DREAMS od $ +0.0000709 (+35.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Dreams Quest 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000348 (+14.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dreams Quest (DREAMS)?
Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.
Dreams Quest Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Dreams Quest (DREAMS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dreams Quest (DREAMS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dreams Quest.
Razumijevanje tokenomike Dreams Quest (DREAMS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DREAMS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
