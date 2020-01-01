Dragon (DRAGON404) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dragon (DRAGON404), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dragon (DRAGON404) Informacije The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. Službena web stranica: https://dragoncoin.biz/home#About Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c Kupi DRAGON404 odmah!

Dragon (DRAGON404) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dragon (DRAGON404), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.85M $ 15.85M $ 15.85M Povijesni maksimum: $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000015851 $ 0.000015851 $ 0.000015851 Saznajte više o cijeni Dragon (DRAGON404)

Dragon (DRAGON404) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dragon (DRAGON404) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRAGON404 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRAGON404 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRAGON404 tokena, istražite DRAGON404 cijenu tokena uživo!

Dragon (DRAGON404) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DRAGON404 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DRAGON404 povijest cijena odmah!

DRAGON404 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DRAGON404? Naša DRAGON404 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DRAGON404 predviđanje cijene tokena odmah!

