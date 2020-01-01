Dracarys (DRA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dracarys (DRA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dracarys (DRA) Informacije Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Službena web stranica: https://www.dracoin.net/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x622b8f894c3d556594bf2d5e4da0478d4968a4ee Kupi DRA odmah!

Dracarys (DRA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dracarys (DRA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 577.00B $ 577.00B $ 577.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.56K $ 34.56K $ 34.56K Povijesni maksimum: $ 0.000001656 $ 0.000001656 $ 0.000001656 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000000599 $ 0.0000000599 $ 0.0000000599 Saznajte više o cijeni Dracarys (DRA)

Dracarys (DRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dracarys (DRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRA tokena, istražite DRA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DRA Jeste li zainteresirani za dodavanje Dracarys (DRA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DRA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DRA na MEXC-u odmah!

Dracarys (DRA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DRA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DRA povijest cijena odmah!

DRA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DRA? Naša DRA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DRA predviđanje cijene tokena odmah!

