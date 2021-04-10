Deeper Network (DPR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Deeper Network (DPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Deeper Network (DPR) Informacije Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Službena web stranica: https://www.deeper.network Bijela knjiga: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Kupi DPR odmah!

Deeper Network (DPR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Deeper Network (DPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Ukupna količina: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Količina u optjecaju: $ 3.18B $ 3.18B $ 3.18B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Povijesni maksimum: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 Povijesni minimum: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Trenutna cijena: $ 0.0003234 $ 0.0003234 $ 0.0003234 Saznajte više o cijeni Deeper Network (DPR)

Deeper Network (DPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Deeper Network (DPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DPR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DPR tokena, istražite DPR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DPR Jeste li zainteresirani za dodavanje Deeper Network (DPR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DPR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Deeper Network (DPR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DPR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DPR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DPR? Naša DPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

