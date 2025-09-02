Više o DPR

Deeper Network Logotip

Deeper Network Cijena(DPR)

1 DPR u USD cijena uživo:

$0.0003307
$0.0003307$0.0003307
+0.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Deeper Network (DPR)
Deeper Network (DPR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003196
$ 0.0003196$ 0.0003196
24-satna najniža cijena
$ 0.0003329
$ 0.0003329$ 0.0003329
24-satna najviša cijena

$ 0.0003196
$ 0.0003196$ 0.0003196

$ 0.0003329
$ 0.0003329$ 0.0003329

$ 0.33995451
$ 0.33995451$ 0.33995451

$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784$ 0.000172676790509784

+0.15%

+0.15%

+4.58%

+4.58%

Deeper Network (DPR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003307. Tijekom protekla 24 sata, DPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003196 i najviše cijene $ 0.0003329, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPR je $ 0.33995451, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000172676790509784.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPR se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i +4.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deeper Network (DPR)

No.2099

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 199.70K
$ 199.70K$ 199.70K

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

3.18B
3.18B 3.18B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,967,141,302.00769
9,967,141,302.00769 9,967,141,302.00769

31.76%

2021-04-10 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deeper Network je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 199.70K. Količina u optjecaju DPR je 3.18B, s ukupnom količinom od 9967141302.00769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.31M.

Deeper Network (DPR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Deeper Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000495+0.15%
30 dana$ +0.0000268+8.81%
60 dana$ -0.0005799-63.69%
90 dana$ -0.0009893-74.95%
Deeper Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DPR od $ +0.000000495 (+0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Deeper Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000268 (+8.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Deeper Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DPR od $ -0.0005799 (-63.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Deeper Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0009893 (-74.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Deeper Network (DPR)?

Pogledajte Deeper Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Deeper Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DPR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Deeper Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Deeper Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Deeper Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Deeper Network (DPR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Deeper Network (DPR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Deeper Network.

Provjerite Deeper Network predviđanje cijene sada!

Deeper Network (DPR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Deeper Network (DPR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DPR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Deeper Network (DPR)

Tražiš kako kupiti Deeper Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Deeper Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DPR u lokalnim valutama

1 Deeper Network(DPR) u VND
8.7023705
1 Deeper Network(DPR) u AUD
A$0.000502664
1 Deeper Network(DPR) u GBP
0.000241411
1 Deeper Network(DPR) u EUR
0.000281095
1 Deeper Network(DPR) u USD
$0.0003307
1 Deeper Network(DPR) u MYR
RM0.001395554
1 Deeper Network(DPR) u TRY
0.013598384
1 Deeper Network(DPR) u JPY
¥0.0486129
1 Deeper Network(DPR) u ARS
ARS$0.455509487
1 Deeper Network(DPR) u RUB
0.026641192
1 Deeper Network(DPR) u INR
0.0291016
1 Deeper Network(DPR) u IDR
Rp5.421310608
1 Deeper Network(DPR) u KRW
0.460582425
1 Deeper Network(DPR) u PHP
0.018889584
1 Deeper Network(DPR) u EGP
￡E.0.016048871
1 Deeper Network(DPR) u BRL
R$0.001795701
1 Deeper Network(DPR) u CAD
C$0.000453059
1 Deeper Network(DPR) u BDT
0.040189971
1 Deeper Network(DPR) u NGN
0.505656835
1 Deeper Network(DPR) u COP
$1.328111042
1 Deeper Network(DPR) u ZAR
R.0.00582032
1 Deeper Network(DPR) u UAH
0.013681059
1 Deeper Network(DPR) u VES
Bs0.0482822
1 Deeper Network(DPR) u CLP
$0.320779
1 Deeper Network(DPR) u PKR
Rs0.093707152
1 Deeper Network(DPR) u KZT
0.177986047
1 Deeper Network(DPR) u THB
฿0.010684917
1 Deeper Network(DPR) u TWD
NT$0.010126034
1 Deeper Network(DPR) u AED
د.إ0.001213669
1 Deeper Network(DPR) u CHF
Fr0.00026456
1 Deeper Network(DPR) u HKD
HK$0.002576153
1 Deeper Network(DPR) u AMD
֏0.126413382
1 Deeper Network(DPR) u MAD
.د.م0.002969686
1 Deeper Network(DPR) u MXN
$0.006164248
1 Deeper Network(DPR) u SAR
ريال0.001240125
1 Deeper Network(DPR) u PLN
0.001200441
1 Deeper Network(DPR) u RON
лв0.001431931
1 Deeper Network(DPR) u SEK
kr0.003105273
1 Deeper Network(DPR) u BGN
лв0.000552269
1 Deeper Network(DPR) u HUF
Ft0.111607943
1 Deeper Network(DPR) u CZK
0.006895095
1 Deeper Network(DPR) u KWD
د.ك0.0001008635
1 Deeper Network(DPR) u ILS
0.001107845
1 Deeper Network(DPR) u AOA
Kz0.301456199
1 Deeper Network(DPR) u BHD
.د.ب0.0001243432
1 Deeper Network(DPR) u BMD
$0.0003307
1 Deeper Network(DPR) u DKK
kr0.002106559
1 Deeper Network(DPR) u HNL
L0.008651112
1 Deeper Network(DPR) u MUR
0.01514606
1 Deeper Network(DPR) u NAD
$0.005807092
1 Deeper Network(DPR) u NOK
kr0.003307
1 Deeper Network(DPR) u NZD
$0.000558883
1 Deeper Network(DPR) u PAB
B/.0.0003307
1 Deeper Network(DPR) u PGK
K0.001398861
1 Deeper Network(DPR) u QAR
ر.ق0.001203748
1 Deeper Network(DPR) u RSD
дин.0.033096456

Deeper Network Resurs

Za dublje razumijevanje Deeper Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Deeper Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Deeper Network

Koliko Deeper Network (DPR) vrijedi danas?
Cijena DPR uživo u USD je 0.0003307 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DPR u USD?
Trenutačna cijena DPR u USD je $ 0.0003307. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Deeper Network?
Tržišna kapitalizacija za DPR je $ 1.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DPR?
Količina u optjecaju za DPR je 3.18B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DPR?
DPR je postigao ATH cijenu od 0.33995451 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DPR?
DPR je vidio ATL cijenu od 0.000172676790509784 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DPR?
24-satni obujam trgovanja za DPR je $ 199.70K USD.
Hoće li DPR još narasti ove godine?
DPR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DPR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

