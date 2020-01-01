Dork Lord (DORKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dork Lord (DORKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dork Lord (DORKY) Informacije Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters. Službena web stranica: https://dorklordeth.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767#balances Kupi DORKY odmah!

Dork Lord (DORKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dork Lord (DORKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Povijesni maksimum: $ 0.21146 $ 0.21146 $ 0.21146 Povijesni minimum: $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 Trenutna cijena: $ 0.04885 $ 0.04885 $ 0.04885 Saznajte više o cijeni Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (DORKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dork Lord (DORKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DORKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DORKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DORKY tokena, istražite DORKY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DORKY Jeste li zainteresirani za dodavanje Dork Lord (DORKY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DORKY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Dork Lord (DORKY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DORKY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DORKY povijest cijena odmah!

DORKY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DORKY? Naša DORKY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DORKY predviđanje cijene tokena odmah!

