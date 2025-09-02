Više o DORKY

DORKY Informacije o cijeni

DORKY Službena web stranica

DORKY Tokenomija

DORKY Prognoza cijena

DORKY Povijest

Vodič za kupnju DORKY

Konverter DORKY u fiducijarnu valutu

DORKY Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dork Lord Logotip

Dork Lord Cijena(DORKY)

1 DORKY u USD cijena uživo:

$0.05809
$0.05809$0.05809
-1.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dork Lord (DORKY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:36:18 (UTC+8)

Dork Lord (DORKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05551
$ 0.05551$ 0.05551
24-satna najniža cijena
$ 0.05884
$ 0.05884$ 0.05884
24-satna najviša cijena

$ 0.05551
$ 0.05551$ 0.05551

$ 0.05884
$ 0.05884$ 0.05884

$ 0.15920904960381208
$ 0.15920904960381208$ 0.15920904960381208

$ 0.002686366670419065
$ 0.002686366670419065$ 0.002686366670419065

0.00%

-1.25%

-7.12%

-7.12%

Dork Lord (DORKY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05809. Tijekom protekla 24 sata, DORKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05551 i najviše cijene $ 0.05884, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DORKY je $ 0.15920904960381208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002686366670419065.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DORKY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -7.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dork Lord (DORKY)

No.3783

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 119.53K
$ 119.53K$ 119.53K

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

0.00
0.00 0.00

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dork Lord je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 119.53K. Količina u optjecaju DORKY je 0.00, s ukupnom količinom od 69420000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03M.

Dork Lord (DORKY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dork Lord za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007353-1.25%
30 dana$ +0.00236+4.23%
60 dana$ +0.02545+77.97%
90 dana$ +0.02809+93.63%
Dork Lord promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DORKY od $ -0.0007353 (-1.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dork Lord 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00236 (+4.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dork Lord 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DORKY od $ +0.02545 (+77.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dork Lord 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02809 (+93.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dork Lord (DORKY)?

Pogledajte Dork Lord stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Dork Lord dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dork Lord ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DORKY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dork Lord na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dork Lord učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dork Lord Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dork Lord (DORKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dork Lord (DORKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dork Lord.

Provjerite Dork Lord predviđanje cijene sada!

Dork Lord (DORKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dork Lord (DORKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DORKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dork Lord (DORKY)

Tražiš kako kupiti Dork Lord? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dork Lord na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DORKY u lokalnim valutama

1 Dork Lord(DORKY) u VND
1,528.63835
1 Dork Lord(DORKY) u AUD
A$0.0882968
1 Dork Lord(DORKY) u GBP
0.0424057
1 Dork Lord(DORKY) u EUR
0.0493765
1 Dork Lord(DORKY) u USD
$0.05809
1 Dork Lord(DORKY) u MYR
RM0.2451398
1 Dork Lord(DORKY) u TRY
2.3904035
1 Dork Lord(DORKY) u JPY
¥8.53923
1 Dork Lord(DORKY) u ARS
ARS$80.0137469
1 Dork Lord(DORKY) u RUB
4.6803113
1 Dork Lord(DORKY) u INR
5.1130818
1 Dork Lord(DORKY) u IDR
Rp952.2949296
1 Dork Lord(DORKY) u KRW
80.9048475
1 Dork Lord(DORKY) u PHP
3.3186817
1 Dork Lord(DORKY) u EGP
￡E.2.8191077
1 Dork Lord(DORKY) u BRL
R$0.3154287
1 Dork Lord(DORKY) u CAD
C$0.0795833
1 Dork Lord(DORKY) u BDT
7.0596777
1 Dork Lord(DORKY) u NGN
88.9584451
1 Dork Lord(DORKY) u COP
$233.2929254
1 Dork Lord(DORKY) u ZAR
R.1.022384
1 Dork Lord(DORKY) u UAH
2.4066687
1 Dork Lord(DORKY) u VES
Bs8.48114
1 Dork Lord(DORKY) u CLP
$56.3473
1 Dork Lord(DORKY) u PKR
Rs16.4836184
1 Dork Lord(DORKY) u KZT
31.3151572
1 Dork Lord(DORKY) u THB
฿1.8757261
1 Dork Lord(DORKY) u TWD
NT$1.7798776
1 Dork Lord(DORKY) u AED
د.إ0.2131903
1 Dork Lord(DORKY) u CHF
Fr0.046472
1 Dork Lord(DORKY) u HKD
HK$0.4525211
1 Dork Lord(DORKY) u AMD
֏22.2054834
1 Dork Lord(DORKY) u MAD
.د.م0.5216482
1 Dork Lord(DORKY) u MXN
$1.0833785
1 Dork Lord(DORKY) u SAR
ريال0.2178375
1 Dork Lord(DORKY) u PLN
0.2114476
1 Dork Lord(DORKY) u RON
лв0.2515297
1 Dork Lord(DORKY) u SEK
kr0.5454651
1 Dork Lord(DORKY) u BGN
лв0.0970103
1 Dork Lord(DORKY) u HUF
Ft19.6047941
1 Dork Lord(DORKY) u CZK
1.2117574
1 Dork Lord(DORKY) u KWD
د.ك0.01771745
1 Dork Lord(DORKY) u ILS
0.1946015
1 Dork Lord(DORKY) u AOA
Kz52.9531013
1 Dork Lord(DORKY) u BHD
.د.ب0.02184184
1 Dork Lord(DORKY) u BMD
$0.05809
1 Dork Lord(DORKY) u DKK
kr0.3700333
1 Dork Lord(DORKY) u HNL
L1.5196344
1 Dork Lord(DORKY) u MUR
2.660522
1 Dork Lord(DORKY) u NAD
$1.0200604
1 Dork Lord(DORKY) u NOK
kr0.5803191
1 Dork Lord(DORKY) u NZD
$0.0981721
1 Dork Lord(DORKY) u PAB
B/.0.05809
1 Dork Lord(DORKY) u PGK
K0.2457207
1 Dork Lord(DORKY) u QAR
ر.ق0.2114476
1 Dork Lord(DORKY) u RSD
дин.5.8130663

Dork Lord Resurs

Za dublje razumijevanje Dork Lord, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Dork Lord web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dork Lord

Koliko Dork Lord (DORKY) vrijedi danas?
Cijena DORKY uživo u USD je 0.05809 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DORKY u USD?
Trenutačna cijena DORKY u USD je $ 0.05809. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dork Lord?
Tržišna kapitalizacija za DORKY je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DORKY?
Količina u optjecaju za DORKY je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DORKY?
DORKY je postigao ATH cijenu od 0.15920904960381208 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DORKY?
DORKY je vidio ATL cijenu od 0.002686366670419065 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DORKY?
24-satni obujam trgovanja za DORKY je $ 119.53K USD.
Hoće li DORKY još narasti ove godine?
DORKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DORKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:36:18 (UTC+8)

Dork Lord (DORKY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DORKY u USD kalkulator

Iznos

DORKY
DORKY
USD
USD

1 DORKY = 0.05809 USD

Trgujte DORKY

DORKYUSDT
$0.05809
$0.05809$0.05809
-1.25%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine