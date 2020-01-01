DOP (DOP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DOP (DOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
DOP (DOP) Informacije

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

Službena web stranica:
https://dop.org
Bijela knjiga:
https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978

DOP (DOP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOP (DOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.71M
Ukupna količina:
$ 23.35B
Količina u optjecaju:
$ 8.73B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.96M
Povijesni maksimum:
$ 0.0295
Povijesni minimum:
$ 0.000140539347707137
Trenutna cijena:
$ 0.0004249
DOP (DOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DOP (DOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DOP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DOP tokena, istražite DOP cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.