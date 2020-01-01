DOP (DOP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOP (DOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOP (DOP) Informacije The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information. Službena web stranica: https://dop.org Bijela knjiga: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 Kupi DOP odmah!

DOP (DOP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOP (DOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Ukupna količina: $ 23.35B $ 23.35B $ 23.35B Količina u optjecaju: $ 8.73B $ 8.73B $ 8.73B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.96M $ 9.96M $ 9.96M Povijesni maksimum: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 Povijesni minimum: $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 Trenutna cijena: $ 0.0004249 $ 0.0004249 $ 0.0004249 Saznajte više o cijeni DOP (DOP)

DOP (DOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOP (DOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOP tokena, istražite DOP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DOP Jeste li zainteresirani za dodavanje DOP (DOP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DOP na MEXC-u odmah!

DOP (DOP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOP povijest cijena odmah!

DOP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOP? Naša DOP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOP predviđanje cijene tokena odmah!

