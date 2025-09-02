Što je DOP (DOP)

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

DOP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DOP (DOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DOP (DOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DOP.

DOP (DOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DOP (DOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DOP (DOP)

Tražiš kako kupiti DOP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DOP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DOP u lokalnim valutama

DOP Resurs

Za dublje razumijevanje DOP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DOP Koliko DOP (DOP) vrijedi danas? Cijena DOP uživo u USD je 0.0004809 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DOP u USD? $ 0.0004809 . Provjerite Trenutačna cijena DOP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DOP? Tržišna kapitalizacija za DOP je $ 4.20M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DOP? Količina u optjecaju za DOP je 8.73B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOP? DOP je postigao ATH cijenu od 0.03574328299710751 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOP? DOP je vidio ATL cijenu od 0.000140539347707137 USD . Koliki je obujam trgovanja za DOP? 24-satni obujam trgovanja za DOP je $ 24.57K USD . Hoće li DOP još narasti ove godine? DOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

DOP (DOP) Važna ažuriranja industrije

