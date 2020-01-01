Doodles (DOOD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Doodles (DOOD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Doodles (DOOD) Informacije Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here. Službena web stranica: https://www.doodles.app/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/DvjbEsdca43oQcw2h3HW1CT7N3x5vRcr3QrvTUHnXvgV Kupi DOOD odmah!

Doodles (DOOD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Doodles (DOOD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.10M $ 22.10M $ 22.10M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.33M $ 28.33M $ 28.33M Povijesni maksimum: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Povijesni minimum: $ 0.002041684337541586 $ 0.002041684337541586 $ 0.002041684337541586 Trenutna cijena: $ 0.002833 $ 0.002833 $ 0.002833 Saznajte više o cijeni Doodles (DOOD)

Doodles (DOOD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Doodles (DOOD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOOD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOOD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOOD tokena, istražite DOOD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DOOD Jeste li zainteresirani za dodavanje Doodles (DOOD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOOD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DOOD na MEXC-u odmah!

Doodles (DOOD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOOD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOOD povijest cijena odmah!

DOOD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOOD? Naša DOOD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOOD predviđanje cijene tokena odmah!

