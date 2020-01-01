donkey (DONKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u donkey (DONKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

donkey (DONKEY) Informacije $DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures. Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xa49fa5e8106e2d6d6a69e78df9b6a20aab9c4444 Kupi DONKEY odmah!

donkey (DONKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za donkey (DONKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.10M $ 29.10M $ 29.10M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.10M $ 29.10M $ 29.10M Povijesni maksimum: $ 0.076264 $ 0.076264 $ 0.076264 Povijesni minimum: $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 Trenutna cijena: $ 0.029098 $ 0.029098 $ 0.029098 Saznajte više o cijeni donkey (DONKEY)

donkey (DONKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike donkey (DONKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DONKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DONKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DONKEY tokena, istražite DONKEY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DONKEY Jeste li zainteresirani za dodavanje donkey (DONKEY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DONKEY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DONKEY na MEXC-u odmah!

donkey (DONKEY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DONKEY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DONKEY povijest cijena odmah!

DONKEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DONKEY? Naša DONKEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DONKEY predviđanje cijene tokena odmah!

