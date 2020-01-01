DOLZ (DOLZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOLZ (DOLZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOLZ (DOLZ) Informacije GameFi ecosystem blending trading cards and XR games to craft a collaborative metaverse fueled by $DOLZ.Collect, earn, and play with premium NFTs in a unique adult metaverse.Grab $DOLZ to use them in a whole ecosystem built for collectors and gamers. Službena web stranica: https://www.dolz.io/ Bijela knjiga: https://www.dolz.io/docs/Whitepaper/whitepaper_EN.pdf?v=0.4.123 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe939F011a3d8fC0AA874c97e8156053a903D7176 Kupi DOLZ odmah!

DOLZ (DOLZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOLZ (DOLZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 264.41M $ 264.41M $ 264.41M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Povijesni maksimum: $ 0.0326 $ 0.0326 $ 0.0326 Povijesni minimum: $ 0.005553372728838115 $ 0.005553372728838115 $ 0.005553372728838115 Trenutna cijena: $ 0.00558 $ 0.00558 $ 0.00558 Saznajte više o cijeni DOLZ (DOLZ)

DOLZ (DOLZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOLZ (DOLZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOLZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOLZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOLZ tokena, istražite DOLZ cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DOLZ Jeste li zainteresirani za dodavanje DOLZ (DOLZ) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOLZ, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DOLZ na MEXC-u odmah!

DOLZ (DOLZ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOLZ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOLZ povijest cijena odmah!

DOLZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOLZ? Naša DOLZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOLZ predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!