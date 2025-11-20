DOLLO ALL IN Cijena danas

Trenutačna cijena DOLLO ALL IN (DOLLO) danas je $ 0.000318, s promjenom od 2.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOLLO u USD je $ 0.000318 po DOLLO.

DOLLO ALL IN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DOLLO. Tijekom posljednja 24 sata, DOLLO trgovao je između $ 0.0003028 (niska) i $ 0.0003453 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DOLLO se kretao -3.64% u posljednjem satu i -34.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.15K.

Informacije o tržištu DOLLO ALL IN (DOLLO)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 57.15K$ 57.15K $ 57.15K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOLLO ALL IN je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.15K. Količina u optjecaju DOLLO je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.