Dolan Duck (DOLAN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Dolan Duck (DOLAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Dolan Duck (DOLAN) Informacije

Look at me, Dolan is the captain now.

Službena web stranica:
https://www.dolanduck.io/
Bijela knjiga:
https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z

Dolan Duck (DOLAN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dolan Duck (DOLAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M
Ukupna količina:
$ 98.24M
$ 98.24M$ 98.24M
Količina u optjecaju:
$ 98.24M
$ 98.24M$ 98.24M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M
Povijesni maksimum:
$ 0.9107
$ 0.9107$ 0.9107
Povijesni minimum:
$ 0.000054623107644853
$ 0.000054623107644853$ 0.000054623107644853
Trenutna cijena:
$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498

Dolan Duck (DOLAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Dolan Duck (DOLAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DOLAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DOLAN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DOLAN tokena, istražite DOLAN cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

