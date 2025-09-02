Više o DOLAN

Dolan Duck Cijena(DOLAN)

1 DOLAN u USD cijena uživo:

$0.04355
$0.04355$0.04355
-1.42%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dolan Duck (DOLAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:36:03 (UTC+8)

Dolan Duck (DOLAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04257
$ 0.04257$ 0.04257
24-satna najniža cijena
$ 0.0474
$ 0.0474$ 0.0474
24-satna najviša cijena

$ 0.04257
$ 0.04257$ 0.04257

$ 0.0474
$ 0.0474$ 0.0474

$ 0.9019465788546459
$ 0.9019465788546459$ 0.9019465788546459

$ 0.000054623107644853
$ 0.000054623107644853$ 0.000054623107644853

+1.16%

-1.42%

-5.84%

-5.84%

Dolan Duck (DOLAN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04355. Tijekom protekla 24 sata, DOLANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04257 i najviše cijene $ 0.0474, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLAN je $ 0.9019465788546459, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000054623107644853.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLAN se promijenio za +1.16% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dolan Duck (DOLAN)

No.1457

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

$ 1.26K
$ 1.26K$ 1.26K

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

98.24M
98.24M 98.24M

98,235,225
98,235,225 98,235,225

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dolan Duck je $ 4.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.26K. Količina u optjecaju DOLAN je 98.24M, s ukupnom količinom od 98235225. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.28M.

Dolan Duck (DOLAN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dolan Duck za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006273-1.42%
30 dana$ -0.01201-21.62%
60 dana$ -0.01365-23.87%
90 dana$ -0.00026-0.60%
Dolan Duck promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DOLAN od $ -0.0006273 (-1.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dolan Duck 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01201 (-21.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dolan Duck 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DOLAN od $ -0.01365 (-23.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dolan Duck 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00026 (-0.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dolan Duck (DOLAN)?

Pogledajte Dolan Duck stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dolan Duck (DOLAN)

Look at me, Dolan is the captain now.

Dolan Duck dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dolan Duck ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DOLAN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dolan Duck na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dolan Duck učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dolan Duck Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dolan Duck (DOLAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dolan Duck (DOLAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dolan Duck.

Provjerite Dolan Duck predviđanje cijene sada!

Dolan Duck (DOLAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dolan Duck (DOLAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOLAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dolan Duck (DOLAN)

Tražiš kako kupiti Dolan Duck? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dolan Duck na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dolan Duck

Koliko Dolan Duck (DOLAN) vrijedi danas?
Cijena DOLAN uživo u USD je 0.04355 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOLAN u USD?
Trenutačna cijena DOLAN u USD je $ 0.04355. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dolan Duck?
Tržišna kapitalizacija za DOLAN je $ 4.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOLAN?
Količina u optjecaju za DOLAN je 98.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOLAN?
DOLAN je postigao ATH cijenu od 0.9019465788546459 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOLAN?
DOLAN je vidio ATL cijenu od 0.000054623107644853 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOLAN?
24-satni obujam trgovanja za DOLAN je $ 1.26K USD.
Hoće li DOLAN još narasti ove godine?
DOLAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOLAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:36:03 (UTC+8)

Dolan Duck (DOLAN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

