DOGINME (DOGINME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOGINME (DOGINME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOGINME (DOGINME) Informacije Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. Službena web stranica: https://dogin.meme Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b Kupi DOGINME odmah!

DOGINME (DOGINME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGINME (DOGINME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.30M $ 31.30M $ 31.30M Ukupna količina: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B Količina u optjecaju: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.94M $ 31.94M $ 31.94M Povijesni maksimum: $ 0.00172 $ 0.00172 $ 0.00172 Povijesni minimum: $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 Trenutna cijena: $ 0.0004629 $ 0.0004629 $ 0.0004629 Saznajte više o cijeni DOGINME (DOGINME)

DOGINME (DOGINME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOGINME (DOGINME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGINME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGINME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGINME tokena, istražite DOGINME cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DOGINME Jeste li zainteresirani za dodavanje DOGINME (DOGINME) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOGINME, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DOGINME na MEXC-u odmah!

DOGINME (DOGINME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOGINME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOGINME povijest cijena odmah!

DOGINME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOGINME? Naša DOGINME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOGINME predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!