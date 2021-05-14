DOGGY (DOGGY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOGGY (DOGGY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOGGY (DOGGY) Informacije $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Službena web stranica: https://cryptodoggies.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Kupi DOGGY odmah!

DOGGY (DOGGY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGGY (DOGGY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 408.03K Ukupna količina: $ 2.25B Količina u optjecaju: $ 2.25B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 906.50K Povijesni maksimum: $ 0.095 Povijesni minimum: $ 0.000138093231463697 Trenutna cijena: $ 0.0001813 Saznajte više o cijeni DOGGY (DOGGY)

DOGGY (DOGGY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOGGY (DOGGY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGGY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGGY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGGY tokena, istražite DOGGY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DOGGY Jeste li zainteresirani za dodavanje DOGGY (DOGGY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOGGY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DOGGY na MEXC-u odmah!

DOGGY (DOGGY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOGGY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOGGY povijest cijena odmah!

DOGGY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOGGY? Naša DOGGY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOGGY predviđanje cijene tokena odmah!

