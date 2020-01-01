DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DogeVerse (DOGEVERSE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DogeVerse (DOGEVERSE) Informacije Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Službena web stranica: https://thedogeverse.com/en Bijela knjiga: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Kupi DOGEVERSE odmah!

DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DogeVerse (DOGEVERSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Povijesni maksimum: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Povijesni minimum: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Trenutna cijena: $ 0.00000587 $ 0.00000587 $ 0.00000587 Saznajte više o cijeni DogeVerse (DOGEVERSE)

DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DogeVerse (DOGEVERSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGEVERSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGEVERSE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGEVERSE tokena, istražite DOGEVERSE cijenu tokena uživo!

DogeVerse (DOGEVERSE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOGEVERSE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOGEVERSE povijest cijena odmah!

DOGEVERSE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOGEVERSE? Naša DOGEVERSE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOGEVERSE predviđanje cijene tokena odmah!

