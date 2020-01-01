DOGE AI (DOGEAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOGE AI (DOGEAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOGE AI (DOGEAI) Informacije Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy Službena web stranica: https://dogeai.info/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump Kupi DOGEAI odmah!

DOGE AI (DOGEAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGE AI (DOGEAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 107.18K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 750.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 142.90K Povijesni maksimum: $ 0.20457 Povijesni minimum: $ 0.000125980863011934 Trenutna cijena: $ 0.0001429

DOGE AI (DOGEAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOGE AI (DOGEAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGEAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGEAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGEAI tokena, istražite DOGEAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DOGEAI Jeste li zainteresirani za dodavanje DOGE AI (DOGEAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOGEAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DOGEAI na MEXC-u odmah!

DOGE AI (DOGEAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOGEAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOGEAI povijest cijena odmah!

DOGEAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOGEAI? Naša DOGEAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOGEAI predviđanje cijene tokena odmah!

