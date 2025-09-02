Više o DOGEAI

DOGE AI Logotip

DOGE AI Cijena(DOGEAI)

1 DOGEAI u USD cijena uživo:

$0.0001452
-6.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DOGE AI (DOGEAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:27:51 (UTC+8)

DOGE AI (DOGEAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001439
24-satna najniža cijena
$ 0.000181
24-satna najviša cijena

$ 0.0001439
$ 0.000181
$ 0.1332884484265697
$ 0.000125980863011934
+0.13%

-6.92%

-15.84%

-15.84%

DOGE AI (DOGEAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001451. Tijekom protekla 24 sata, DOGEAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001439 i najviše cijene $ 0.000181, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGEAI je $ 0.1332884484265697, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000125980863011934.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGEAI se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -6.92% u posljednjih 24 sata i -15.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOGE AI (DOGEAI)

No.2843

$ 108.83K
$ 56.14K
$ 145.10K
750.00M
1,000,000,000
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGE AI je $ 108.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.14K. Količina u optjecaju DOGEAI je 750.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 145.10K.

DOGE AI (DOGEAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DOGE AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000010795-6.92%
30 dana$ -0.0006384-81.49%
60 dana$ -0.0168469-99.15%
90 dana$ -0.0292579-99.51%
DOGE AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DOGEAI od $ -0.000010795 (-6.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DOGE AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0006384 (-81.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DOGE AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DOGEAI od $ -0.0168469 (-99.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DOGE AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0292579 (-99.51%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DOGE AI (DOGEAI)?

Pogledajte DOGE AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je DOGE AI (DOGEAI)

Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy

DOGE AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DOGE AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DOGEAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DOGE AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DOGE AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DOGE AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DOGE AI (DOGEAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DOGE AI (DOGEAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DOGE AI.

Provjerite DOGE AI predviđanje cijene sada!

DOGE AI (DOGEAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DOGE AI (DOGEAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOGEAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DOGE AI (DOGEAI)

Tražiš kako kupiti DOGE AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DOGE AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DOGE AI Resurs

Za dublje razumijevanje DOGE AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena DOGE AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DOGE AI

Koliko DOGE AI (DOGEAI) vrijedi danas?
Cijena DOGEAI uživo u USD je 0.0001451 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOGEAI u USD?
Trenutačna cijena DOGEAI u USD je $ 0.0001451. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DOGE AI?
Tržišna kapitalizacija za DOGEAI je $ 108.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOGEAI?
Količina u optjecaju za DOGEAI je 750.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOGEAI?
DOGEAI je postigao ATH cijenu od 0.1332884484265697 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOGEAI?
DOGEAI je vidio ATL cijenu od 0.000125980863011934 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOGEAI?
24-satni obujam trgovanja za DOGEAI je $ 56.14K USD.
Hoće li DOGEAI još narasti ove godine?
DOGEAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOGEAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DOGE AI (DOGEAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

