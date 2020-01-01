DOGAMI (DOGA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOGAMI (DOGA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOGAMI (DOGA) Informacije DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Službena web stranica: https://dogami.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.dogami.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Kupi DOGA odmah!

DOGAMI (DOGA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGAMI (DOGA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 495.46K $ 495.46K $ 495.46K Ukupna količina: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Količina u optjecaju: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 516.44K $ 516.44K $ 516.44K Povijesni maksimum: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 Povijesni minimum: $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 Trenutna cijena: $ 0.000581 $ 0.000581 $ 0.000581 Saznajte više o cijeni DOGAMI (DOGA)

DOGAMI (DOGA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOGAMI (DOGA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGA tokena, istražite DOGA cijenu tokena uživo!

