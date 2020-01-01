Donablock (DOBO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Donablock (DOBO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Donablock (DOBO) Informacije Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Službena web stranica: https://www.dona-box.com/ Bijela knjiga: https://wpen.donablock.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6 Kupi DOBO odmah!

Donablock (DOBO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Donablock (DOBO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 103.52M $ 103.52M $ 103.52M Povijesni maksimum: $ 0.322 $ 0.322 $ 0.322 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.05176 $ 0.05176 $ 0.05176 Saznajte više o cijeni Donablock (DOBO)

Donablock (DOBO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Donablock (DOBO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOBO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOBO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOBO tokena, istražite DOBO cijenu tokena uživo!

