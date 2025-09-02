Dream Machine Token (DMT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 7.19
24-satna najniža cijena
$ 8.267
24-satna najviša cijena
$ 7.19
$ 8.267
$ 182.97081854858675
$ 0.01796638627090176
-1.30%
-5.70%
-8.46%
-8.46%
Dream Machine Token (DMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 7.214. Tijekom protekla 24 sata, DMTtrgovalo je između najniže cijene $ 7.19 i najviše cijene $ 8.267, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMT je $ 182.97081854858675, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01796638627090176.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMT se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -5.70% u posljednjih 24 sata i -8.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Dream Machine Token (DMT)
No.4126
$ 0.00
$ 61.29K
$ 7.21M
0.00
1,000,000
1,000,000
0.00%
ARB
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dream Machine Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.29K. Količina u optjecaju DMT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.21M.
Dream Machine Token (DMT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Dream Machine Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.43557
-5.70%
30 dana
$ -1.436
-16.61%
60 dana
$ +1.314
+22.27%
90 dana
$ +1.112
+18.22%
Dream Machine Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DMT od $ -0.43557 (-5.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Dream Machine Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -1.436 (-16.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Dream Machine Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DMT od $ +1.314 (+22.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Dream Machine Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.112 (+18.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dream Machine Token (DMT)?
DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.
Dream Machine Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dream Machine Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Dream Machine Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dream Machine Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.