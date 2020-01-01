Dmail Network (DMAIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dmail Network (DMAIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dmail Network (DMAIL) Informacije Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. Službena web stranica: https://dmail.ai/ Bijela knjiga: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 Kupi DMAIL odmah!

Dmail Network (DMAIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dmail Network (DMAIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 119.03M $ 119.03M $ 119.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Povijesni maksimum: $ 1.2467 $ 1.2467 $ 1.2467 Povijesni minimum: $ 0.02580828910247339 $ 0.02580828910247339 $ 0.02580828910247339 Trenutna cijena: $ 0.03208 $ 0.03208 $ 0.03208 Saznajte više o cijeni Dmail Network (DMAIL)

Dmail Network (DMAIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dmail Network (DMAIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DMAIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DMAIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DMAIL tokena, istražite DMAIL cijenu tokena uživo!

Dmail Network (DMAIL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DMAIL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DMAIL povijest cijena odmah!

DMAIL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DMAIL? Naša DMAIL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DMAIL predviđanje cijene tokena odmah!

