dKloud (DKT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dKloud (DKT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dKloud (DKT) Informacije dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics. Službena web stranica: https://www.dkloud.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/tjryb7376jt4qd3n Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3A5d531c282eb99d9257a2A2E92484e1C2Ec71CC Kupi DKT odmah!

dKloud (DKT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dKloud (DKT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Povijesni maksimum: $ 0.0297 $ 0.0297 $ 0.0297 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.005509 $ 0.005509 $ 0.005509 Saznajte više o cijeni dKloud (DKT)

dKloud (DKT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dKloud (DKT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DKT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DKT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DKT tokena, istražite DKT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DKT Jeste li zainteresirani za dodavanje dKloud (DKT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DKT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DKT na MEXC-u odmah!

dKloud (DKT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DKT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DKT povijest cijena odmah!

DKT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DKT? Naša DKT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DKT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!