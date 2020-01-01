DarkShield Games (DKS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DarkShield Games (DKS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DarkShield Games (DKS) Informacije DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem. Službena web stranica: https://darkshield.games Bijela knjiga: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 Kupi DKS odmah!

DarkShield Games (DKS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DarkShield Games (DKS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 67.62K $ 67.62K $ 67.62K Povijesni maksimum: $ 0.112866 $ 0.112866 $ 0.112866 Povijesni minimum: $ 0.000020248895995163 $ 0.000020248895995163 $ 0.000020248895995163 Trenutna cijena: $ 0.00002284 $ 0.00002284 $ 0.00002284 Saznajte više o cijeni DarkShield Games (DKS)

DarkShield Games (DKS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DarkShield Games (DKS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DKS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DKS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DKS tokena, istražite DKS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DKS Jeste li zainteresirani za dodavanje DarkShield Games (DKS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DKS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DKS na MEXC-u odmah!

DarkShield Games (DKS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DKS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DKS povijest cijena odmah!

DKS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DKS? Naša DKS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DKS predviđanje cijene tokena odmah!

