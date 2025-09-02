DarkShield Games (DKS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00002256. Tijekom protekla 24 sata, DKStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002095 i najviše cijene $ 0.00002486, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DKS je $ 0.11068648495285907, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000020248895995163.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DKS se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +10.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DarkShield Games (DKS)
No.4706
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.79K
$ 54.79K$ 54.79K
$ 66.79K
$ 66.79K$ 66.79K
0.00
0.00 0.00
2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000
2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija DarkShield Games je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.79K. Količina u optjecaju DKS je 0.00, s ukupnom količinom od 2960503000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.79K.
DarkShield Games (DKS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DarkShield Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000000793
-0.35%
30 dana
$ -0.00001454
-39.20%
60 dana
$ -0.00002086
-48.05%
90 dana
$ -0.00001774
-44.02%
DarkShield Games promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DKS od $ -0.0000000793 (-0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DarkShield Games 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00001454 (-39.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DarkShield Games 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DKS od $ -0.00002086 (-48.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DarkShield Games 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00001774 (-44.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DarkShield Games (DKS)?
DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research.
All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.
DarkShield Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DarkShield Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DKS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o DarkShield Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DarkShield Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
DarkShield Games Predviđanje cijene (USD)
Koliko će DarkShield Games (DKS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DarkShield Games (DKS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DarkShield Games.
Razumijevanje tokenomike DarkShield Games (DKS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DKS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti DarkShield Games (DKS)
Tražiš kako kupiti DarkShield Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DarkShield Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
