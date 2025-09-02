Više o DKS

1 DKS u USD cijena uživo:

$0.00002257
-0.35%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DarkShield Games (DKS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:26:59 (UTC+8)

DarkShield Games (DKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002095
24-satna najniža cijena
$ 0.00002486
24-satna najviša cijena

$ 0.00002095
$ 0.00002486
$ 0.11068648495285907
$ 0.000020248895995163
-0.88%

-0.35%

+10.37%

+10.37%

DarkShield Games (DKS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00002256. Tijekom protekla 24 sata, DKStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002095 i najviše cijene $ 0.00002486, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DKS je $ 0.11068648495285907, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000020248895995163.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DKS se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +10.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DarkShield Games (DKS)

No.4706

$ 0.00
$ 54.79K
$ 66.79K
0.00
2,960,503,000
2,960,503,000
0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija DarkShield Games je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.79K. Količina u optjecaju DKS je 0.00, s ukupnom količinom od 2960503000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.79K.

DarkShield Games (DKS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DarkShield Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000793-0.35%
30 dana$ -0.00001454-39.20%
60 dana$ -0.00002086-48.05%
90 dana$ -0.00001774-44.02%
DarkShield Games promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DKS od $ -0.0000000793 (-0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DarkShield Games 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00001454 (-39.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DarkShield Games 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DKS od $ -0.00002086 (-48.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DarkShield Games 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00001774 (-44.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DarkShield Games (DKS)?

Pogledajte DarkShield Games stranicu Povijest cijena sada.

Što je DarkShield Games (DKS)

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

DarkShield Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DarkShield Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DKS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DarkShield Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DarkShield Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DarkShield Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DarkShield Games (DKS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DarkShield Games (DKS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DarkShield Games.

Provjerite DarkShield Games predviđanje cijene sada!

DarkShield Games (DKS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DarkShield Games (DKS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DKS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DarkShield Games (DKS)

Tražiš kako kupiti DarkShield Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DarkShield Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DKS u lokalnim valutama

1 DarkShield Games(DKS) u VND
0.5936664
1 DarkShield Games(DKS) u AUD
A$0.0000342912
1 DarkShield Games(DKS) u GBP
0.0000164688
1 DarkShield Games(DKS) u EUR
0.000019176
1 DarkShield Games(DKS) u USD
$0.00002256
1 DarkShield Games(DKS) u MYR
RM0.0000952032
1 DarkShield Games(DKS) u TRY
0.0009276672
1 DarkShield Games(DKS) u JPY
¥0.00331632
1 DarkShield Games(DKS) u ARS
ARS$0.0310743696
1 DarkShield Games(DKS) u RUB
0.0018174336
1 DarkShield Games(DKS) u INR
0.00198528
1 DarkShield Games(DKS) u IDR
Rp0.3698360064
1 DarkShield Games(DKS) u KRW
0.03142044
1 DarkShield Games(DKS) u PHP
0.0012886272
1 DarkShield Games(DKS) u EGP
￡E.0.0010948368
1 DarkShield Games(DKS) u BRL
R$0.0001225008
1 DarkShield Games(DKS) u CAD
C$0.0000309072
1 DarkShield Games(DKS) u BDT
0.0027417168
1 DarkShield Games(DKS) u NGN
0.034495368
1 DarkShield Games(DKS) u COP
$0.0906023136
1 DarkShield Games(DKS) u ZAR
R.0.000397056
1 DarkShield Games(DKS) u UAH
0.0009333072
1 DarkShield Games(DKS) u VES
Bs0.00329376
1 DarkShield Games(DKS) u CLP
$0.0218832
1 DarkShield Games(DKS) u PKR
Rs0.0063926016
1 DarkShield Games(DKS) u KZT
0.0121420176
1 DarkShield Games(DKS) u THB
฿0.0007289136
1 DarkShield Games(DKS) u TWD
NT$0.0006907872
1 DarkShield Games(DKS) u AED
د.إ0.0000827952
1 DarkShield Games(DKS) u CHF
Fr0.000018048
1 DarkShield Games(DKS) u HKD
HK$0.0001757424
1 DarkShield Games(DKS) u AMD
֏0.0086237856
1 DarkShield Games(DKS) u MAD
.د.م0.0002025888
1 DarkShield Games(DKS) u MXN
$0.0004205184
1 DarkShield Games(DKS) u SAR
ريال0.0000846
1 DarkShield Games(DKS) u PLN
0.0000818928
1 DarkShield Games(DKS) u RON
лв0.0000976848
1 DarkShield Games(DKS) u SEK
kr0.0002118384
1 DarkShield Games(DKS) u BGN
лв0.0000376752
1 DarkShield Games(DKS) u HUF
Ft0.0076137744
1 DarkShield Games(DKS) u CZK
0.000470376
1 DarkShield Games(DKS) u KWD
د.ك0.0000068808
1 DarkShield Games(DKS) u ILS
0.000075576
1 DarkShield Games(DKS) u AOA
Kz0.0205650192
1 DarkShield Games(DKS) u BHD
.د.ب0.00000848256
1 DarkShield Games(DKS) u BMD
$0.00002256
1 DarkShield Games(DKS) u DKK
kr0.0001437072
1 DarkShield Games(DKS) u HNL
L0.0005901696
1 DarkShield Games(DKS) u MUR
0.001033248
1 DarkShield Games(DKS) u NAD
$0.0003961536
1 DarkShield Games(DKS) u NOK
kr0.0002256
1 DarkShield Games(DKS) u NZD
$0.0000381264
1 DarkShield Games(DKS) u PAB
B/.0.00002256
1 DarkShield Games(DKS) u PGK
K0.0000954288
1 DarkShield Games(DKS) u QAR
ر.ق0.0000821184
1 DarkShield Games(DKS) u RSD
дин.0.0022578048

DarkShield Games Resurs

Za dublje razumijevanje DarkShield Games, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DarkShield Games web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DarkShield Games

Koliko DarkShield Games (DKS) vrijedi danas?
Cijena DKS uživo u USD je 0.00002256 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DKS u USD?
Trenutačna cijena DKS u USD je $ 0.00002256. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DarkShield Games?
Tržišna kapitalizacija za DKS je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DKS?
Količina u optjecaju za DKS je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DKS?
DKS je postigao ATH cijenu od 0.11068648495285907 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DKS?
DKS je vidio ATL cijenu od 0.000020248895995163 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DKS?
24-satni obujam trgovanja za DKS je $ 54.79K USD.
Hoće li DKS još narasti ove godine?
DKS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DKS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
