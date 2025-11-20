DOWGE Cijena danas

Trenutačna cijena DOWGE (DJI6930) danas je $ 0.005929, s promjenom od 11.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DJI6930 u USD je $ 0.005929 po DJI6930.

DOWGE trenutačno je na #1274 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5.93M, s količinom u optjecaju od 999.98M DJI6930. Tijekom posljednja 24 sata, DJI6930 trgovao je između $ 0.005 (niska) i $ 0.006047 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.08693921033884658, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000062434482660359.

U kratkoročnim performansama, DJI6930 se kretao 0.00% u posljednjem satu i -22.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.00K.

Informacije o tržištu DOWGE (DJI6930)

Poredak No.1274 Tržišna kapitalizacija $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M Obujam (24 sata) $ 58.00K$ 58.00K $ 58.00K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Maksimalna količina 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Ukupna količina 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain SOL

