Dione Protocol (DIONE) Informacije Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future. Službena web stranica: https://dioneprotocol.com/ Bijela knjiga: https://medium.com/@dioneprotocol/nebra-powered-by-dione-219047088c81 Istraživač blokova: https://odysseyscan.com/ Kupi DIONE odmah!

Tržišna kapitalizacija: --
Ukupna količina: $ 10.00B
Količina u optjecaju: --
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.75M
Povijesni maksimum: $ 0.0194
Povijesni minimum: --
Trenutna cijena: $ 0.000675

Dione Protocol (DIONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dione Protocol (DIONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DIONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DIONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DIONE tokena, istražite DIONE cijenu tokena uživo!

