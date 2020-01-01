DINO (DINO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DINO (DINO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DINO (DINO) Informacije Welcome to CODING DINO! $DINO is the first meme token build on ERC50 protocol. No Admins, No Rats, No Rugs. ERC-20 Compatible, Open Source, Fair Mint. Službena web stranica: https://erc50.org/ Bijela knjiga: https://dinobase.gitbook.io/dino-erc50 Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0x85E90a5430AF45776548ADB82eE4cD9E33B08077 Kupi DINO odmah!

DINO (DINO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DINO (DINO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.14M $ 26.14M $ 26.14M Povijesni maksimum: $ 0.0069644 $ 0.0069644 $ 0.0069644 Povijesni minimum: $ 0.000032333398747547 $ 0.000032333398747547 $ 0.000032333398747547 Trenutna cijena: $ 0.0013072 $ 0.0013072 $ 0.0013072 Saznajte više o cijeni DINO (DINO)

DINO (DINO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DINO (DINO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DINO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DINO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DINO tokena, istražite DINO cijenu tokena uživo!

