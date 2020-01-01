KlayDice (DICE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KlayDice (DICE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KlayDice (DICE) Informacije KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT. Službena web stranica: https://klaydice.io/ Bijela knjiga: https://docs.klaydice.io/ Istraživač blokova: https://scope.klaytn.com/token/0x089ebd525949ee505a48eb14eecba653bc8d1b97?tabId=tokenTransfer Kupi DICE odmah!

KlayDice (DICE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KlayDice (DICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 446.89M $ 446.89M $ 446.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Povijesni maksimum: $ 0.195 $ 0.195 $ 0.195 Povijesni minimum: $ 0.002133171298076254 $ 0.002133171298076254 $ 0.002133171298076254 Trenutna cijena: $ 0.002952 $ 0.002952 $ 0.002952 Saznajte više o cijeni KlayDice (DICE)

KlayDice (DICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KlayDice (DICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DICE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DICE tokena, istražite DICE cijenu tokena uživo!

