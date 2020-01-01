Dohrnii (DHN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dohrnii (DHN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dohrnii (DHN) Informacije Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Službena web stranica: https://dohrnii.io/ Bijela knjiga: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244 Kupi DHN odmah!

Dohrnii (DHN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dohrnii (DHN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.64M $ 52.64M $ 52.64M Ukupna količina: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Količina u optjecaju: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Povijesni maksimum: $ 60 $ 60 $ 60 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 3.083 $ 3.083 $ 3.083 Saznajte više o cijeni Dohrnii (DHN)

Dohrnii (DHN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dohrnii (DHN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DHN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DHN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DHN tokena, istražite DHN cijenu tokena uživo!

