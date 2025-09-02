Dohrnii (DHN) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.027. Tijekom protekla 24 sata, DHNtrgovalo je između najniže cijene $ 3.019 i najviše cijene $ 3.174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DHN je $ 55.73754618741059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DHN se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -4.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Dohrnii (DHN)
$ 51.69M
$ 66.51K
$ 1.13B
17.08M
372,000,000
372,000,000
4.59%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dohrnii je $ 51.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.51K. Količina u optjecaju DHN je 17.08M, s ukupnom količinom od 372000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13B.
Dohrnii (DHN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Dohrnii za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00273
-0.09%
30 dana
$ -1.722
-36.27%
60 dana
$ -0.867
-22.27%
90 dana
$ -0.353
-10.45%
Dohrnii promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DHN od $ -0.00273 (-0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Dohrnii 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -1.722 (-36.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Dohrnii 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DHN od $ -0.867 (-22.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Dohrnii 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.353 (-10.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dohrnii (DHN)?
Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.
Dohrnii dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dohrnii ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DHN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Dohrnii na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dohrnii učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Dohrnii Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Dohrnii (DHN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dohrnii (DHN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dohrnii.
Razumijevanje tokenomike Dohrnii (DHN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DHN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Dohrnii (DHN)
Tražiš kako kupiti Dohrnii? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dohrnii na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
