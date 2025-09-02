Više o DHN

Dohrnii Cijena(DHN)

$3.031
-0.09%
Grafikon aktualnih cijena Dohrnii (DHN)
Dohrnii (DHN) Informacije o cijeni (USD)

$ 3.019
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena
$ 3.174

-0.20%

-0.09%

-4.82%

-4.82%

Dohrnii (DHN) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.027. Tijekom protekla 24 sata, DHNtrgovalo je između najniže cijene $ 3.019 i najviše cijene $ 3.174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DHN je $ 55.73754618741059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DHN se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -4.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dohrnii (DHN)

No.546

$ 51.69M
$ 51.69M

$ 66.51K
$ 66.51K

$ 1.13B
$ 1.13B

17.08M
17.08M

372,000,000
372,000,000

372,000,000
372,000,000

4.59%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dohrnii je $ 51.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.51K. Količina u optjecaju DHN je 17.08M, s ukupnom količinom od 372000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13B.

Dohrnii (DHN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dohrnii za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00273-0.09%
30 dana$ -1.722-36.27%
60 dana$ -0.867-22.27%
90 dana$ -0.353-10.45%
Dohrnii promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DHN od $ -0.00273 (-0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dohrnii 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -1.722 (-36.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dohrnii 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DHN od $ -0.867 (-22.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dohrnii 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.353 (-10.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dohrnii (DHN)?

Pogledajte Dohrnii stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dohrnii (DHN)

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Dohrnii dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dohrnii ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DHN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dohrnii na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dohrnii učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dohrnii Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dohrnii (DHN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dohrnii (DHN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dohrnii.

Provjerite Dohrnii predviđanje cijene sada!

Dohrnii (DHN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dohrnii (DHN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DHN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dohrnii (DHN)

Tražiš kako kupiti Dohrnii? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dohrnii na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DHN u lokalnim valutama

1 Dohrnii(DHN) u VND
79,655.505
1 Dohrnii(DHN) u AUD
A$4.60104
1 Dohrnii(DHN) u GBP
2.20971
1 Dohrnii(DHN) u EUR
2.57295
1 Dohrnii(DHN) u USD
$3.027
1 Dohrnii(DHN) u MYR
RM12.77394
1 Dohrnii(DHN) u TRY
124.47024
1 Dohrnii(DHN) u JPY
¥444.969
1 Dohrnii(DHN) u ARS
ARS$4,169.42007
1 Dohrnii(DHN) u RUB
243.85512
1 Dohrnii(DHN) u INR
266.376
1 Dohrnii(DHN) u IDR
Rp49,622.94288
1 Dohrnii(DHN) u KRW
4,215.85425
1 Dohrnii(DHN) u PHP
172.90224
1 Dohrnii(DHN) u EGP
￡E.146.90031
1 Dohrnii(DHN) u BRL
R$16.43661
1 Dohrnii(DHN) u CAD
C$4.14699
1 Dohrnii(DHN) u BDT
367.87131
1 Dohrnii(DHN) u NGN
4,628.43435
1 Dohrnii(DHN) u COP
$12,156.61362
1 Dohrnii(DHN) u ZAR
R.53.2752
1 Dohrnii(DHN) u UAH
125.22699
1 Dohrnii(DHN) u VES
Bs441.942
1 Dohrnii(DHN) u CLP
$2,936.19
1 Dohrnii(DHN) u PKR
Rs857.73072
1 Dohrnii(DHN) u KZT
1,629.16167
1 Dohrnii(DHN) u THB
฿97.80237
1 Dohrnii(DHN) u TWD
NT$92.68674
1 Dohrnii(DHN) u AED
د.إ11.10909
1 Dohrnii(DHN) u CHF
Fr2.4216
1 Dohrnii(DHN) u HKD
HK$23.58033
1 Dohrnii(DHN) u AMD
֏1,157.10102
1 Dohrnii(DHN) u MAD
.د.م27.18246
1 Dohrnii(DHN) u MXN
$56.39301
1 Dohrnii(DHN) u SAR
ريال11.35125
1 Dohrnii(DHN) u PLN
10.98801
1 Dohrnii(DHN) u RON
лв13.10691
1 Dohrnii(DHN) u SEK
kr28.42353
1 Dohrnii(DHN) u BGN
лв5.05509
1 Dohrnii(DHN) u HUF
Ft1,021.58223
1 Dohrnii(DHN) u CZK
63.11295
1 Dohrnii(DHN) u KWD
د.ك0.923235
1 Dohrnii(DHN) u ILS
10.14045
1 Dohrnii(DHN) u AOA
Kz2,759.32239
1 Dohrnii(DHN) u BHD
.د.ب1.138152
1 Dohrnii(DHN) u BMD
$3.027
1 Dohrnii(DHN) u DKK
kr19.28199
1 Dohrnii(DHN) u HNL
L79.18632
1 Dohrnii(DHN) u MUR
138.6366
1 Dohrnii(DHN) u NAD
$53.15412
1 Dohrnii(DHN) u NOK
kr30.27
1 Dohrnii(DHN) u NZD
$5.11563
1 Dohrnii(DHN) u PAB
B/.3.027
1 Dohrnii(DHN) u PGK
K12.80421
1 Dohrnii(DHN) u QAR
ر.ق11.01828
1 Dohrnii(DHN) u RSD
дин.302.94216

Za dublje razumijevanje Dohrnii, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Dohrnii web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dohrnii

Koliko Dohrnii (DHN) vrijedi danas?
Cijena DHN uživo u USD je 3.027 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DHN u USD?
Trenutačna cijena DHN u USD je $ 3.027. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dohrnii?
Tržišna kapitalizacija za DHN je $ 51.69M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DHN?
Količina u optjecaju za DHN je 17.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DHN?
DHN je postigao ATH cijenu od 55.73754618741059 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DHN?
DHN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DHN?
24-satni obujam trgovanja za DHN je $ 66.51K USD.
Hoće li DHN još narasti ove godine?
DHN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DHN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Dohrnii (DHN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Trgujte DHN

DHNUSDT
$3.031
$3.031
-0.16%

