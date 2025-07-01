DecentralGPT (DGC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DecentralGPT (DGC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DecentralGPT (DGC) Informacije DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. Službena web stranica: https://www.decentralgpt.org/ Bijela knjiga: https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794 Kupi DGC odmah!

DecentralGPT (DGC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DecentralGPT (DGC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 157.20B $ 157.20B $ 157.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Povijesni maksimum: $ 0.00017111 $ 0.00017111 $ 0.00017111 Povijesni minimum: $ 0.000008816043017251 $ 0.000008816043017251 $ 0.000008816043017251 Trenutna cijena: $ 0.000010203 $ 0.000010203 $ 0.000010203 Saznajte više o cijeni DecentralGPT (DGC)

DecentralGPT (DGC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DecentralGPT (DGC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DGC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DGC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DGC tokena, istražite DGC cijenu tokena uživo!

