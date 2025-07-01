DecentralGPT (DGC) Tokenomika

DecentralGPT (DGC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DecentralGPT (DGC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

DecentralGPT (DGC) Informacije

DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI.

Službena web stranica:
https://www.decentralgpt.org/
Bijela knjiga:
https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf
Istraživač blokova:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794

DecentralGPT (DGC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DecentralGPT (DGC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
Ukupna količina:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Količina u optjecaju:
$ 157.20B
$ 157.20B$ 157.20B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.20M
$ 10.20M$ 10.20M
Povijesni maksimum:
$ 0.00017111
$ 0.00017111$ 0.00017111
Povijesni minimum:
$ 0.000008816043017251
$ 0.000008816043017251$ 0.000008816043017251
Trenutna cijena:
$ 0.000010203
$ 0.000010203$ 0.000010203

DecentralGPT (DGC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DecentralGPT (DGC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DGC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DGC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DGC tokena, istražite DGC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DGC

Jeste li zainteresirani za dodavanje DecentralGPT (DGC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DGC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

DecentralGPT (DGC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DGC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DGC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DGC? Naša DGC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.