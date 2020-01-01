DF Capital DAO (DFC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DF Capital DAO (DFC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DF Capital DAO (DFC) Informacije The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral. Službena web stranica: https://definder.club/ Istraživač blokova: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP Kupi DFC odmah!

DF Capital DAO (DFC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DF Capital DAO (DFC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 701.27K $ 701.27K $ 701.27K Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.28M $ 5.28M $ 5.28M Povijesni maksimum: $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 Povijesni minimum: $ 0.019879577606559423 $ 0.019879577606559423 $ 0.019879577606559423 Trenutna cijena: $ 0.0264 $ 0.0264 $ 0.0264 Saznajte više o cijeni DF Capital DAO (DFC)

DF Capital DAO (DFC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DF Capital DAO (DFC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DFC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DFC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DFC tokena, istražite DFC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DFC Jeste li zainteresirani za dodavanje DF Capital DAO (DFC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DFC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DFC na MEXC-u odmah!

DF Capital DAO (DFC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DFC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DFC povijest cijena odmah!

DFC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DFC? Naša DFC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DFC predviđanje cijene tokena odmah!

