Više o DFC

DFC Informacije o cijeni

DFC Službena web stranica

DFC Tokenomija

DFC Prognoza cijena

DFC Povijest

Vodič za kupnju DFC

Konverter DFC u fiducijarnu valutu

DFC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DF Capital DAO Logotip

DF Capital DAO Cijena(DFC)

1 DFC u USD cijena uživo:

$0.0273
$0.0273$0.0273
+0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DF Capital DAO (DFC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:34:43 (UTC+8)

DF Capital DAO (DFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0272
$ 0.0272$ 0.0272
24-satna najniža cijena
$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295
24-satna najviša cijena

$ 0.0272
$ 0.0272$ 0.0272

$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295

$ 3.9396355203834914
$ 3.9396355203834914$ 3.9396355203834914

$ 0.019879577606559423
$ 0.019879577606559423$ 0.019879577606559423

+0.36%

+0.36%

-12.22%

-12.22%

DF Capital DAO (DFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0273. Tijekom protekla 24 sata, DFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0272 i najviše cijene $ 0.0295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFC je $ 3.9396355203834914, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019879577606559423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFC se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i -12.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DF Capital DAO (DFC)

No.2242

$ 725.18K
$ 725.18K$ 725.18K

$ 99.96K
$ 99.96K$ 99.96K

$ 5.46M
$ 5.46M$ 5.46M

26.56M
26.56M 26.56M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

199,999,999
199,999,999 199,999,999

13.28%

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija DF Capital DAO je $ 725.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.96K. Količina u optjecaju DFC je 26.56M, s ukupnom količinom od 199999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.46M.

DF Capital DAO (DFC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DF Capital DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000098+0.36%
30 dana$ -0.0205-42.89%
60 dana$ -0.0257-48.50%
90 dana$ -0.0452-62.35%
DF Capital DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DFC od $ +0.000098 (+0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DF Capital DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0205 (-42.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DF Capital DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DFC od $ -0.0257 (-48.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DF Capital DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0452 (-62.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DF Capital DAO (DFC)?

Pogledajte DF Capital DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je DF Capital DAO (DFC)

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

DF Capital DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DF Capital DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DFC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DF Capital DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DF Capital DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DF Capital DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DF Capital DAO (DFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DF Capital DAO (DFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DF Capital DAO.

Provjerite DF Capital DAO predviđanje cijene sada!

DF Capital DAO (DFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DF Capital DAO (DFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DF Capital DAO (DFC)

Tražiš kako kupiti DF Capital DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DF Capital DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DFC u lokalnim valutama

1 DF Capital DAO(DFC) u VND
718.3995
1 DF Capital DAO(DFC) u AUD
A$0.041496
1 DF Capital DAO(DFC) u GBP
0.019929
1 DF Capital DAO(DFC) u EUR
0.023205
1 DF Capital DAO(DFC) u USD
$0.0273
1 DF Capital DAO(DFC) u MYR
RM0.115206
1 DF Capital DAO(DFC) u TRY
1.123395
1 DF Capital DAO(DFC) u JPY
¥4.0131
1 DF Capital DAO(DFC) u ARS
ARS$37.603293
1 DF Capital DAO(DFC) u RUB
2.199834
1 DF Capital DAO(DFC) u INR
2.402946
1 DF Capital DAO(DFC) u IDR
Rp447.540912
1 DF Capital DAO(DFC) u KRW
38.022075
1 DF Capital DAO(DFC) u PHP
1.559649
1 DF Capital DAO(DFC) u EGP
￡E.1.324869
1 DF Capital DAO(DFC) u BRL
R$0.148239
1 DF Capital DAO(DFC) u CAD
C$0.037401
1 DF Capital DAO(DFC) u BDT
3.317769
1 DF Capital DAO(DFC) u NGN
41.806947
1 DF Capital DAO(DFC) u COP
$109.638438
1 DF Capital DAO(DFC) u ZAR
R.0.48048
1 DF Capital DAO(DFC) u UAH
1.129401
1 DF Capital DAO(DFC) u VES
Bs3.9858
1 DF Capital DAO(DFC) u CLP
$26.481
1 DF Capital DAO(DFC) u PKR
Rs7.735728
1 DF Capital DAO(DFC) u KZT
14.693133
1 DF Capital DAO(DFC) u THB
฿0.881517
1 DF Capital DAO(DFC) u TWD
NT$0.836199
1 DF Capital DAO(DFC) u AED
د.إ0.100191
1 DF Capital DAO(DFC) u CHF
Fr0.02184
1 DF Capital DAO(DFC) u HKD
HK$0.212667
1 DF Capital DAO(DFC) u AMD
֏10.435698
1 DF Capital DAO(DFC) u MAD
.د.م0.245154
1 DF Capital DAO(DFC) u MXN
$0.509145
1 DF Capital DAO(DFC) u SAR
ريال0.102375
1 DF Capital DAO(DFC) u PLN
0.099372
1 DF Capital DAO(DFC) u RON
лв0.118209
1 DF Capital DAO(DFC) u SEK
kr0.256347
1 DF Capital DAO(DFC) u BGN
лв0.045591
1 DF Capital DAO(DFC) u HUF
Ft9.213477
1 DF Capital DAO(DFC) u CZK
0.569478
1 DF Capital DAO(DFC) u KWD
د.ك0.0083265
1 DF Capital DAO(DFC) u ILS
0.091455
1 DF Capital DAO(DFC) u AOA
Kz24.885861
1 DF Capital DAO(DFC) u BHD
.د.ب0.0102648
1 DF Capital DAO(DFC) u BMD
$0.0273
1 DF Capital DAO(DFC) u DKK
kr0.173901
1 DF Capital DAO(DFC) u HNL
L0.714168
1 DF Capital DAO(DFC) u MUR
1.25034
1 DF Capital DAO(DFC) u NAD
$0.479388
1 DF Capital DAO(DFC) u NOK
kr0.272727
1 DF Capital DAO(DFC) u NZD
$0.046137
1 DF Capital DAO(DFC) u PAB
B/.0.0273
1 DF Capital DAO(DFC) u PGK
K0.115479
1 DF Capital DAO(DFC) u QAR
ر.ق0.099372
1 DF Capital DAO(DFC) u RSD
дин.2.731911

DF Capital DAO Resurs

Za dublje razumijevanje DF Capital DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena DF Capital DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DF Capital DAO

Koliko DF Capital DAO (DFC) vrijedi danas?
Cijena DFC uživo u USD je 0.0273 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DFC u USD?
Trenutačna cijena DFC u USD je $ 0.0273. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DF Capital DAO?
Tržišna kapitalizacija za DFC je $ 725.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DFC?
Količina u optjecaju za DFC je 26.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DFC?
DFC je postigao ATH cijenu od 3.9396355203834914 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DFC?
DFC je vidio ATL cijenu od 0.019879577606559423 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DFC?
24-satni obujam trgovanja za DFC je $ 99.96K USD.
Hoće li DFC još narasti ove godine?
DFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:34:43 (UTC+8)

DF Capital DAO (DFC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DFC u USD kalkulator

Iznos

DFC
DFC
USD
USD

1 DFC = 0.0273 USD

Trgujte DFC

DFCUSDT
$0.0273
$0.0273$0.0273
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine