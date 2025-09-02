DF Capital DAO (DFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0273. Tijekom protekla 24 sata, DFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0272 i najviše cijene $ 0.0295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFC je $ 3.9396355203834914, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019879577606559423.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFC se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i -12.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DF Capital DAO (DFC)
No.2242
$ 725.18K
$ 99.96K
$ 5.46M
26.56M
200,000,000
199,999,999
13.28%
TONCOIN
Trenutačna tržišna kapitalizacija DF Capital DAO je $ 725.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.96K. Količina u optjecaju DFC je 26.56M, s ukupnom količinom od 199999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.46M.
DF Capital DAO (DFC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DF Capital DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000098
+0.36%
30 dana
$ -0.0205
-42.89%
60 dana
$ -0.0257
-48.50%
90 dana
$ -0.0452
-62.35%
DF Capital DAO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DFC od $ +0.000098 (+0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DF Capital DAO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0205 (-42.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DF Capital DAO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DFC od $ -0.0257 (-48.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DF Capital DAO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0452 (-62.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DF Capital DAO (DFC)?
The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.
DF Capital DAO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će DF Capital DAO (DFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DF Capital DAO (DFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DF Capital DAO.
Razumijevanje tokenomike DF Capital DAO (DFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
