Što je DF Capital DAO (DFC)

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

DF Capital DAO (DFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DF Capital DAO (DFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DF Capital DAO Koliko DF Capital DAO (DFC) vrijedi danas? Cijena DFC uživo u USD je 0.0273 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DFC u USD? $ 0.0273 . Provjerite Trenutačna cijena DFC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DF Capital DAO? Tržišna kapitalizacija za DFC je $ 725.18K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DFC? Količina u optjecaju za DFC je 26.56M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DFC? DFC je postigao ATH cijenu od 3.9396355203834914 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DFC? DFC je vidio ATL cijenu od 0.019879577606559423 USD . Koliki je obujam trgovanja za DFC? 24-satni obujam trgovanja za DFC je $ 99.96K USD . Hoće li DFC još narasti ove godine? DFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

DF Capital DAO (DFC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

