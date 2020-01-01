Decentralized ETF (DETF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Decentralized ETF (DETF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Decentralized ETF (DETF) Informacije D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets. Službena web stranica: https://www.d-etf.com/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d Kupi DETF odmah!

Decentralized ETF (DETF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Decentralized ETF (DETF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.01K $ 39.01K $ 39.01K Povijesni maksimum: $ 0.1298 $ 0.1298 $ 0.1298 Povijesni minimum: $ 0.000398500682612327 $ 0.000398500682612327 $ 0.000398500682612327 Trenutna cijena: $ 0.0003901 $ 0.0003901 $ 0.0003901 Saznajte više o cijeni Decentralized ETF (DETF)

Decentralized ETF (DETF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Decentralized ETF (DETF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DETF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DETF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DETF tokena, istražite DETF cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DETF Jeste li zainteresirani za dodavanje Decentralized ETF (DETF) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DETF, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DETF na MEXC-u odmah!

Decentralized ETF (DETF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DETF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DETF povijest cijena odmah!

DETF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DETF? Naša DETF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DETF predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!