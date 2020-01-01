SUI Desci Agents (DESCI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SUI Desci Agents (DESCI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SUI Desci Agents (DESCI) Informacije SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses. Službena web stranica: https://desciagents.ai/ Bijela knjiga: https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents Istraživač blokova: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs Kupi DESCI odmah!

SUI Desci Agents (DESCI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUI Desci Agents (DESCI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 131.40K $ 131.40K $ 131.40K Povijesni maksimum: $ 0.025228 $ 0.025228 $ 0.025228 Povijesni minimum: $ 0.000032481741249226 $ 0.000032481741249226 $ 0.000032481741249226 Trenutna cijena: $ 0.0001314 $ 0.0001314 $ 0.0001314 Saznajte više o cijeni SUI Desci Agents (DESCI)

SUI Desci Agents (DESCI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUI Desci Agents (DESCI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DESCI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DESCI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DESCI tokena, istražite DESCI cijenu tokena uživo!

