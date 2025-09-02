Više o DESCI

SUI Desci Agents Logotip

SUI Desci Agents Cijena(DESCI)

1 DESCI u USD cijena uživo:

$0.0001567
$0.0001567$0.0001567
+9.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SUI Desci Agents (DESCI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:47:43 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000932
$ 0.0000932$ 0.0000932
24-satna najniža cijena
$ 0.0001567
$ 0.0001567$ 0.0001567
24-satna najviša cijena

$ 0.0000932
$ 0.0000932$ 0.0000932

$ 0.0001567
$ 0.0001567$ 0.0001567

$ 0.025119577939458827
$ 0.025119577939458827$ 0.025119577939458827

$ 0.000032481741249226
$ 0.000032481741249226$ 0.000032481741249226

0.00%

+9.04%

-19.40%

-19.40%

SUI Desci Agents (DESCI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001567. Tijekom protekla 24 sata, DESCItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000932 i najviše cijene $ 0.0001567, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DESCI je $ 0.025119577939458827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000032481741249226.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DESCI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +9.04% u posljednjih 24 sata i -19.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUI Desci Agents (DESCI)

No.4864

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 906.60
$ 906.60$ 906.60

$ 156.70K
$ 156.70K$ 156.70K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUI Desci Agents je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 906.60. Količina u optjecaju DESCI je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.70K.

SUI Desci Agents (DESCI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SUI Desci Agents za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000012991+9.04%
30 dana$ -0.0002313-59.62%
60 dana$ -0.0007083-81.89%
90 dana$ -0.0010343-86.85%
SUI Desci Agents promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DESCI od $ +0.000012991 (+9.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SUI Desci Agents 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0002313 (-59.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SUI Desci Agents 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DESCI od $ -0.0007083 (-81.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SUI Desci Agents 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0010343 (-86.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SUI Desci Agents (DESCI)?

Pogledajte SUI Desci Agents stranicu Povijest cijena sada.

Što je SUI Desci Agents (DESCI)

SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.

SUI Desci Agents dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SUI Desci Agents ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DESCI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SUI Desci Agents na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SUI Desci Agents učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SUI Desci Agents Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUI Desci Agents (DESCI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUI Desci Agents (DESCI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUI Desci Agents.

Provjerite SUI Desci Agents predviđanje cijene sada!

SUI Desci Agents (DESCI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUI Desci Agents (DESCI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DESCI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SUI Desci Agents (DESCI)

Tražiš kako kupiti SUI Desci Agents? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SUI Desci Agents na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUI Desci Agents Resurs

Za dublje razumijevanje SUI Desci Agents, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SUI Desci Agents web-stranica
Blokiraj pretraživač

Koliko SUI Desci Agents (DESCI) vrijedi danas?
Cijena DESCI uživo u USD je 0.0001567 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DESCI u USD?
Trenutačna cijena DESCI u USD je $ 0.0001567. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUI Desci Agents?
Tržišna kapitalizacija za DESCI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DESCI?
Količina u optjecaju za DESCI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DESCI?
DESCI je postigao ATH cijenu od 0.025119577939458827 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DESCI?
DESCI je vidio ATL cijenu od 0.000032481741249226 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DESCI?
24-satni obujam trgovanja za DESCI je $ 906.60 USD.
Hoće li DESCI još narasti ove godine?
DESCI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DESCI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:47:43 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

