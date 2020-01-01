Decentrawood (DEOD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Decentrawood (DEOD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Decentrawood (DEOD) Informacije This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it. Službena web stranica: https://www.decentrawood.com/ Bijela knjiga: https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235 Kupi DEOD odmah!

Decentrawood (DEOD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Decentrawood (DEOD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Ukupna količina: $ 485.43M $ 485.43M $ 485.43M Količina u optjecaju: $ 485.43M $ 485.43M $ 485.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.22M $ 14.22M $ 14.22M Povijesni maksimum: $ 0.0149 $ 0.0149 $ 0.0149 Povijesni minimum: $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 Trenutna cijena: $ 0.007111 $ 0.007111 $ 0.007111 Saznajte više o cijeni Decentrawood (DEOD)

Decentrawood (DEOD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Decentrawood (DEOD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEOD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEOD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEOD tokena, istražite DEOD cijenu tokena uživo!

