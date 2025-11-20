Delusional Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Delusional Coin (DELULU) danas je $ 0.00010078, s promjenom od 4.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DELULU u USD je $ 0.00010078 po DELULU.

Delusional Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DELULU. Tijekom posljednja 24 sata, DELULU trgovao je između $ 0.00007933 (niska) i $ 0.00010532 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DELULU se kretao +1.94% u posljednjem satu i +4.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.42K.

Informacije o tržištu Delusional Coin (DELULU)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 53.42K$ 53.42K $ 53.42K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Delusional Coin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.42K. Količina u optjecaju DELULU je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.