Delabs Games (DELABS) Tokenomika

Delabs Games (DELABS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Delabs Games (DELABS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:16:29 (UTC+8)
USD

Delabs Games (DELABS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Delabs Games (DELABS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M
Ukupna količina:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Količina u optjecaju:
$ 750.30M
$ 750.30M$ 750.30M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M
Povijesni maksimum:
$ 0.02499
$ 0.02499$ 0.02499
Povijesni minimum:
$ 0.004706162354340339
$ 0.004706162354340339$ 0.004706162354340339
Trenutna cijena:
$ 0.004609
$ 0.004609$ 0.004609

Delabs Games (DELABS) Informacije

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Službena web stranica:
https://delabs.gg/
Bijela knjiga:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Delabs Games (DELABS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Delabs Games (DELABS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DELABS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DELABS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DELABS tokena, istražite DELABS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DELABS

Jeste li zainteresirani za dodavanje Delabs Games (DELABS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DELABS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Delabs Games (DELABS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DELABS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DELABS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DELABS? Naša DELABS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti