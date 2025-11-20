Delabs Games Cijena danas

Trenutačna cijena Delabs Games (DELABS) danas je $ 0.004812, s promjenom od 1.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DELABS u USD je $ 0.004812 po DELABS.

Delabs Games trenutačno je na #1502 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.61M, s količinom u optjecaju od 750.30M DELABS. Tijekom posljednja 24 sata, DELABS trgovao je između $ 0.004702 (niska) i $ 0.00498 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02049703623689548, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.004706162354340339.

U kratkoročnim performansama, DELABS se kretao +0.02% u posljednjem satu i -13.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.65K.

Informacije o tržištu Delabs Games (DELABS)

Poredak No.1502 Tržišna kapitalizacija $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Obujam (24 sata) $ 58.65K$ 58.65K $ 58.65K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M Količina u optjecaju 750.30M 750.30M 750.30M Maksimalna količina 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Ukupna količina 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Stopa optjecaja 25.01% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Delabs Games je $ 3.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.65K. Količina u optjecaju DELABS je 750.30M, s ukupnom količinom od 3000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.44M.