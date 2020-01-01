DeFinity Markets (DEFX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeFinity Markets (DEFX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeFinity Markets (DEFX) Informacije A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. Službena web stranica: https://definity.network/ Bijela knjiga: https://definity.network/lightpaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa Kupi DEFX odmah!

DeFinity Markets (DEFX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeFinity Markets (DEFX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Povijesni maksimum: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Povijesni minimum: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 Trenutna cijena: $ 0.02397 $ 0.02397 $ 0.02397 Saznajte više o cijeni DeFinity Markets (DEFX)

DeFinity Markets (DEFX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeFinity Markets (DEFX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEFX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEFX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEFX tokena, istražite DEFX cijenu tokena uživo!

