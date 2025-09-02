DeFinity Markets (DEFX) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02102
$ 0.02102
24-satna najniža cijena
$ 0.02767
$ 0.02767
24-satna najviša cijena
$ 0.02102
$ 0.02102
$ 0.02767
$ 0.02767
$ 1.7922645368044652
$ 1.7922645368044652
$ 0.001196147812766748
$ 0.001196147812766748
+3.01%
+12.57%
-2.95%
-2.95%
DeFinity Markets (DEFX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02767. Tijekom protekla 24 sata, DEFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02102 i najviše cijene $ 0.02767, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEFX je $ 1.7922645368044652, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001196147812766748.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEFX se promijenio za +3.01% u posljednjih sat vremena, +12.57% u posljednjih 24 sata i -2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DeFinity Markets (DEFX)
No.6567
$ 0.00
$ 0.00
$ 722.37
$ 722.37
$ 4.75M
$ 4.75M
0.00
0.00
171,516,755
171,516,755
0
0
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFinity Markets je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 722.37. Količina u optjecaju DEFX je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75M.
DeFinity Markets (DEFX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DeFinity Markets za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0030897
+12.57%
30 dana
$ -0.00405
-12.77%
60 dana
$ -0.0108
-28.08%
90 dana
$ -0.01262
-31.33%
DeFinity Markets promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DEFX od $ +0.0030897 (+12.57%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DeFinity Markets 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00405 (-12.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DeFinity Markets 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEFX od $ -0.0108 (-28.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DeFinity Markets 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01262 (-31.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeFinity Markets (DEFX)?
A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.
DeFinity Markets dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeFinity Markets ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DEFX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o DeFinity Markets na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeFinity Markets učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
DeFinity Markets Predviđanje cijene (USD)
Koliko će DeFinity Markets (DEFX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeFinity Markets (DEFX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeFinity Markets.
Razumijevanje tokenomike DeFinity Markets (DEFX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEFX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti DeFinity Markets (DEFX)
Tražiš kako kupiti DeFinity Markets? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeFinity Markets na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
