DeFinity Markets Logotip

DeFinity Markets Cijena(DEFX)

1 DEFX u USD cijena uživo:

$0.02767
+12.57%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DeFinity Markets (DEFX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:25:35 (UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02102
24-satna najniža cijena
$ 0.02767
24-satna najviša cijena

$ 0.02102
$ 0.02767
$ 1.7922645368044652
$ 0.001196147812766748
+3.01%

+12.57%

-2.95%

-2.95%

DeFinity Markets (DEFX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02767. Tijekom protekla 24 sata, DEFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02102 i najviše cijene $ 0.02767, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEFX je $ 1.7922645368044652, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001196147812766748.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEFX se promijenio za +3.01% u posljednjih sat vremena, +12.57% u posljednjih 24 sata i -2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFinity Markets (DEFX)

No.6567

$ 0.00
$ 722.37
$ 4.75M
0.00
171,516,755
0
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFinity Markets je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 722.37. Količina u optjecaju DEFX je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75M.

DeFinity Markets (DEFX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DeFinity Markets za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0030897+12.57%
30 dana$ -0.00405-12.77%
60 dana$ -0.0108-28.08%
90 dana$ -0.01262-31.33%
DeFinity Markets promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DEFX od $ +0.0030897 (+12.57%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DeFinity Markets 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00405 (-12.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DeFinity Markets 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEFX od $ -0.0108 (-28.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DeFinity Markets 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01262 (-31.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeFinity Markets (DEFX)?

Pogledajte DeFinity Markets stranicu Povijest cijena sada.

Što je DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeFinity Markets ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DEFX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DeFinity Markets na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeFinity Markets učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DeFinity Markets Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeFinity Markets (DEFX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeFinity Markets (DEFX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeFinity Markets.

Provjerite DeFinity Markets predviđanje cijene sada!

DeFinity Markets (DEFX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeFinity Markets (DEFX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEFX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DeFinity Markets (DEFX)

Tražiš kako kupiti DeFinity Markets? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeFinity Markets na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DEFX u lokalnim valutama

1 DeFinity Markets(DEFX) u VND
728.13605
1 DeFinity Markets(DEFX) u AUD
A$0.0420584
1 DeFinity Markets(DEFX) u GBP
0.0201991
1 DeFinity Markets(DEFX) u EUR
0.0235195
1 DeFinity Markets(DEFX) u USD
$0.02767
1 DeFinity Markets(DEFX) u MYR
RM0.1167674
1 DeFinity Markets(DEFX) u TRY
1.1375137
1 DeFinity Markets(DEFX) u JPY
¥4.06749
1 DeFinity Markets(DEFX) u ARS
ARS$38.1129347
1 DeFinity Markets(DEFX) u RUB
2.2290952
1 DeFinity Markets(DEFX) u INR
2.43496
1 DeFinity Markets(DEFX) u IDR
Rp453.6064848
1 DeFinity Markets(DEFX) u KRW
38.5373925
1 DeFinity Markets(DEFX) u PHP
1.5805104
1 DeFinity Markets(DEFX) u EGP
￡E.1.3425484
1 DeFinity Markets(DEFX) u BRL
R$0.1502481
1 DeFinity Markets(DEFX) u CAD
C$0.0379079
1 DeFinity Markets(DEFX) u BDT
3.3627351
1 DeFinity Markets(DEFX) u NGN
42.3088135
1 DeFinity Markets(DEFX) u COP
$111.1243802
1 DeFinity Markets(DEFX) u ZAR
R.0.486992
1 DeFinity Markets(DEFX) u UAH
1.1447079
1 DeFinity Markets(DEFX) u VES
Bs4.03982
1 DeFinity Markets(DEFX) u CLP
$26.8399
1 DeFinity Markets(DEFX) u PKR
Rs7.8405712
1 DeFinity Markets(DEFX) u KZT
14.8922707
1 DeFinity Markets(DEFX) u THB
฿0.893741
1 DeFinity Markets(DEFX) u TWD
NT$0.8472554
1 DeFinity Markets(DEFX) u AED
د.إ0.1015489
1 DeFinity Markets(DEFX) u CHF
Fr0.022136
1 DeFinity Markets(DEFX) u HKD
HK$0.2155493
1 DeFinity Markets(DEFX) u AMD
֏10.5771342
1 DeFinity Markets(DEFX) u MAD
.د.م0.2484766
1 DeFinity Markets(DEFX) u MXN
$0.5154921
1 DeFinity Markets(DEFX) u SAR
ريال0.1037625
1 DeFinity Markets(DEFX) u PLN
0.1004421
1 DeFinity Markets(DEFX) u RON
лв0.1198111
1 DeFinity Markets(DEFX) u SEK
kr0.2598213
1 DeFinity Markets(DEFX) u BGN
лв0.0462089
1 DeFinity Markets(DEFX) u HUF
Ft9.3383483
1 DeFinity Markets(DEFX) u CZK
0.5769195
1 DeFinity Markets(DEFX) u KWD
د.ك0.00843935
1 DeFinity Markets(DEFX) u ILS
0.0926945
1 DeFinity Markets(DEFX) u AOA
Kz25.2231419
1 DeFinity Markets(DEFX) u BHD
.د.ب0.01040392
1 DeFinity Markets(DEFX) u BMD
$0.02767
1 DeFinity Markets(DEFX) u DKK
kr0.1762579
1 DeFinity Markets(DEFX) u HNL
L0.7238472
1 DeFinity Markets(DEFX) u MUR
1.267286
1 DeFinity Markets(DEFX) u NAD
$0.4858852
1 DeFinity Markets(DEFX) u NOK
kr0.2767
1 DeFinity Markets(DEFX) u NZD
$0.0467623
1 DeFinity Markets(DEFX) u PAB
B/.0.02767
1 DeFinity Markets(DEFX) u PGK
K0.1170441
1 DeFinity Markets(DEFX) u QAR
ر.ق0.1007188
1 DeFinity Markets(DEFX) u RSD
дин.2.7692136

DeFinity Markets Resurs

Za dublje razumijevanje DeFinity Markets, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DeFinity Markets web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeFinity Markets

Koliko DeFinity Markets (DEFX) vrijedi danas?
Cijena DEFX uživo u USD je 0.02767 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEFX u USD?
Trenutačna cijena DEFX u USD je $ 0.02767. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeFinity Markets?
Tržišna kapitalizacija za DEFX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEFX?
Količina u optjecaju za DEFX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEFX?
DEFX je postigao ATH cijenu od 1.7922645368044652 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEFX?
DEFX je vidio ATL cijenu od 0.001196147812766748 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEFX?
24-satni obujam trgovanja za DEFX je $ 722.37 USD.
Hoće li DEFX još narasti ove godine?
DEFX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEFX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

