Više o DEFROGS

DEFROGS Informacije o cijeni

DEFROGS Službena web stranica

DEFROGS Tokenomija

DEFROGS Prognoza cijena

DEFROGS Povijest

Vodič za kupnju DEFROGS

Konverter DEFROGS u fiducijarnu valutu

DEFROGS Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DeFrogs Logotip

DeFrogs Cijena(DEFROGS)

1 DEFROGS u USD cijena uživo:

$76.53
$76.53$76.53
-0.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DeFrogs (DEFROGS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:25:26 (UTC+8)

DeFrogs (DEFROGS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 65
$ 65$ 65
24-satna najniža cijena
$ 80.85
$ 80.85$ 80.85
24-satna najviša cijena

$ 65
$ 65$ 65

$ 80.85
$ 80.85$ 80.85

$ 3,987.9679942151242
$ 3,987.9679942151242$ 3,987.9679942151242

$ 1.4698512303225224
$ 1.4698512303225224$ 1.4698512303225224

-0.07%

-0.02%

-1.29%

-1.29%

DeFrogs (DEFROGS) cijena u stvarnom vremenu je $ 76.53. Tijekom protekla 24 sata, DEFROGStrgovalo je između najniže cijene $ 65 i najviše cijene $ 80.85, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEFROGS je $ 3,987.9679942151242, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.4698512303225224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEFROGS se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -1.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFrogs (DEFROGS)

No.2199

$ 765.30K
$ 765.30K$ 765.30K

$ 99.57K
$ 99.57K$ 99.57K

$ 765.30K
$ 765.30K$ 765.30K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000
10,000 10,000

10,000
10,000 10,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFrogs je $ 765.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.57K. Količina u optjecaju DEFROGS je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 765.30K.

DeFrogs (DEFROGS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DeFrogs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0153-0.02%
30 dana$ -17.38-18.51%
60 dana$ -3.91-4.87%
90 dana$ +9.45+14.08%
DeFrogs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DEFROGS od $ -0.0153 (-0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DeFrogs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -17.38 (-18.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DeFrogs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEFROGS od $ -3.91 (-4.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DeFrogs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +9.45 (+14.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeFrogs (DEFROGS)?

Pogledajte DeFrogs stranicu Povijest cijena sada.

Što je DeFrogs (DEFROGS)

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

DeFrogs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeFrogs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DEFROGS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DeFrogs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeFrogs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DeFrogs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeFrogs (DEFROGS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeFrogs (DEFROGS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeFrogs.

Provjerite DeFrogs predviđanje cijene sada!

DeFrogs (DEFROGS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeFrogs (DEFROGS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEFROGS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DeFrogs (DEFROGS)

Tražiš kako kupiti DeFrogs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeFrogs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DEFROGS u lokalnim valutama

1 DeFrogs(DEFROGS) u VND
2,013,886.95
1 DeFrogs(DEFROGS) u AUD
A$116.3256
1 DeFrogs(DEFROGS) u GBP
55.8669
1 DeFrogs(DEFROGS) u EUR
65.0505
1 DeFrogs(DEFROGS) u USD
$76.53
1 DeFrogs(DEFROGS) u MYR
RM322.9566
1 DeFrogs(DEFROGS) u TRY
3,146.1483
1 DeFrogs(DEFROGS) u JPY
¥11,249.91
1 DeFrogs(DEFROGS) u ARS
ARS$105,413.1873
1 DeFrogs(DEFROGS) u RUB
6,165.2568
1 DeFrogs(DEFROGS) u INR
6,734.64
1 DeFrogs(DEFROGS) u IDR
Rp1,254,589.9632
1 DeFrogs(DEFROGS) u KRW
106,587.1575
1 DeFrogs(DEFROGS) u PHP
4,371.3936
1 DeFrogs(DEFROGS) u EGP
￡E.3,713.2356
1 DeFrogs(DEFROGS) u BRL
R$416.3232
1 DeFrogs(DEFROGS) u CAD
C$104.8461
1 DeFrogs(DEFROGS) u BDT
9,300.6909
1 DeFrogs(DEFROGS) u NGN
117,018.1965
1 DeFrogs(DEFROGS) u COP
$307,349.0718
1 DeFrogs(DEFROGS) u ZAR
R.1,346.928
1 DeFrogs(DEFROGS) u UAH
3,166.0461
1 DeFrogs(DEFROGS) u VES
Bs11,173.38
1 DeFrogs(DEFROGS) u CLP
$74,234.1
1 DeFrogs(DEFROGS) u PKR
Rs21,685.5408
1 DeFrogs(DEFROGS) u KZT
41,189.2113
1 DeFrogs(DEFROGS) u THB
฿2,471.919
1 DeFrogs(DEFROGS) u TWD
NT$2,343.3486
1 DeFrogs(DEFROGS) u AED
د.إ280.8651
1 DeFrogs(DEFROGS) u CHF
Fr61.224
1 DeFrogs(DEFROGS) u HKD
HK$596.1687
1 DeFrogs(DEFROGS) u AMD
֏29,254.3578
1 DeFrogs(DEFROGS) u MAD
.د.م687.2394
1 DeFrogs(DEFROGS) u MXN
$1,425.7539
1 DeFrogs(DEFROGS) u SAR
ريال286.9875
1 DeFrogs(DEFROGS) u PLN
277.8039
1 DeFrogs(DEFROGS) u RON
лв331.3749
1 DeFrogs(DEFROGS) u SEK
kr718.6167
1 DeFrogs(DEFROGS) u BGN
лв127.8051
1 DeFrogs(DEFROGS) u HUF
Ft25,828.1097
1 DeFrogs(DEFROGS) u CZK
1,595.6505
1 DeFrogs(DEFROGS) u KWD
د.ك23.34165
1 DeFrogs(DEFROGS) u ILS
256.3755
1 DeFrogs(DEFROGS) u AOA
Kz69,762.4521
1 DeFrogs(DEFROGS) u BHD
.د.ب28.77528
1 DeFrogs(DEFROGS) u BMD
$76.53
1 DeFrogs(DEFROGS) u DKK
kr487.4961
1 DeFrogs(DEFROGS) u HNL
L2,002.0248
1 DeFrogs(DEFROGS) u MUR
3,505.074
1 DeFrogs(DEFROGS) u NAD
$1,343.8668
1 DeFrogs(DEFROGS) u NOK
kr765.3
1 DeFrogs(DEFROGS) u NZD
$129.3357
1 DeFrogs(DEFROGS) u PAB
B/.76.53
1 DeFrogs(DEFROGS) u PGK
K323.7219
1 DeFrogs(DEFROGS) u QAR
ر.ق278.5692
1 DeFrogs(DEFROGS) u RSD
дин.7,659.1224

DeFrogs Resurs

Za dublje razumijevanje DeFrogs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena DeFrogs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeFrogs

Koliko DeFrogs (DEFROGS) vrijedi danas?
Cijena DEFROGS uživo u USD je 76.53 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEFROGS u USD?
Trenutačna cijena DEFROGS u USD je $ 76.53. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeFrogs?
Tržišna kapitalizacija za DEFROGS je $ 765.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEFROGS?
Količina u optjecaju za DEFROGS je 10.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEFROGS?
DEFROGS je postigao ATH cijenu od 3,987.9679942151242 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEFROGS?
DEFROGS je vidio ATL cijenu od 1.4698512303225224 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEFROGS?
24-satni obujam trgovanja za DEFROGS je $ 99.57K USD.
Hoće li DEFROGS još narasti ove godine?
DEFROGS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEFROGS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:25:26 (UTC+8)

DeFrogs (DEFROGS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DEFROGS u USD kalkulator

Iznos

DEFROGS
DEFROGS
USD
USD

1 DEFROGS = 76.53 USD

Trgujte DEFROGS

DEFROGSUSDT
$76.53
$76.53$76.53
-0.06%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine